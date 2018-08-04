Эксперты рассказали, как уберечь смартфон от перегрева в жару 11 4.08.2018, 9:31

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Жаркая погода может быть опасна не только для людей, но и для техники.

Высокая температура воздуха может привести к перегреву электронных устройств, однако такие случаи довольно редки, рассказал ria.ru исполнительный директор исследовательской компании Strategy Analytics Нил Моустон (Neil Mawston).

Такое происходит очень редко. Современные гаджеты перед выпуском в продажу тщательно тестируют на эффективность работы в условиях экстремального холода и жары. По нашим оценкам, менее 0,0001% всех проданных смартфонов во всем мире перегреются до опасного уровня в этом году", — рассказал он.

Снять чехол и спрятать от солнца

Производители смартфонов назвали несколько правил безопасного обращения со смартфоном в жаркий день.

"Как правило, электронные устройства в той или иной мере подвергаются воздействию условий окружающей среды. Чтобы смартфон не перегревался на жаре, нужно помнить несколько простых правил: снять защитный чехол, не перегружать смартфон тяжелыми играми или видео и не оставлять его под прямыми солнечными лучами", — сказала старший менеджер по маркетингу Huawei Consumer Business Group Ольга Кобельская.

"Мы рекомендуем не использовать смартфон на протяжении длительного периода времени под прямыми солнечными лучами, при температурах выше 35 градусов", — отметил, в свою очередь, Моустон.

"При использовании смартфона в качестве навигатора в автомобиле во избежание перегрева из-за воздействия солнца рекомендуем устанавливать смартфон так, чтобы прохладный воздух из дефлекторов обдувал гаджет. Не допускать достижения некомфортных температурных режимов: если вы чувствуете, что смартфон перегрелся, просто дайте ему немного остыть", — рассказали в Samsung.