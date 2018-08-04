Как случчанка выращивала арбузы 4.08.2018, 9:47

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Иллюстрационное фото

Опыт оказался удачным.

У случчанки Натальи и её родителей — небольшой огород в городе, на нём растут привычные огурцы, помидоры, кабачки и тыквы. В этом году женщина решила вырастить арбузы. Сейчас на грядках дозревают плоды. Наталья поделилась опытом их выращивания от посадки семян до созревания урожая, пишет kurjer.info.

«Главное, — считает Наталья, — подобрать правильно сорт арбуза, который адаптирован к условиям белорусского климата. Я выбрала «Огонёк», который разрабатывался специально для средней полосы России, Урала и Сибири и подходит для Беларуси.

О рассаде и выборе места для посадки

Рассаду арбузов выращивала в пластиковых стаканчиках в конце марта. Хотя от опытных садоводов — огородников слышала, что лучше сажать проросшие семена в теплую грядку в конце апреля, потому что арбузная рассада плохо переносит пересадку. Температура почвы должна быть не ниже +12−14 градусов. В следующем году попробую этот способ.

Перед посадкой в грунт рассаду за неделю выставила на балкон, чтобы адаптировалась к погодным условиям, а высадила в грунт 10 мая. Установила дуги, закрыла спанбондом.

Такими были растения в начале июня

Фото: Наталья Валентинова

На грядке, где высадила арбузы, в прошлые годы рос картофель, который считается одним из лучших предшественников для этой культуры. Можно высаживать после капусты, томатов, фасоли, гороха.

Место для своей бахчи выбрала открытое, хорошо освещенное, потому что арбузы не переносят даже полутени.

Подкормка и полив

Июнь в этом году был жарким и сухим, укрывной материал не снимала. Как показала практика, это способствовало сохранению влаги, спасло растения от высыхания. Постоянно рыхлила почву, поливала не часто — 2−3 раза в неделю.

Три раза подкормила удобрением: раствором «ГУМИ»: 1 столовую ложку пасты разводила в 10 литрах воды, и под каждое растение выливала по одному литру.

Спанбонд сняла в конце июня, когда стали формироваться соцветия. После образования плодов размером с орех верхушку над 3−4-м листом прищипывала, оставляла 2 плода, чтобы растению хватило сил на дозревание, все остальные завязи удалила.

В этом году июль был дождливым, грядку-бахчу не поливала, только рыхлила землю и убирала сорняки. Под плоды уложила дощечки для защиты от гнили. На грядке в этом году созревают пять арбузов. Через неделю первую ягоду можно будет попробовать.