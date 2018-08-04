Беларусь попала под американские санкции 22 4.08.2018, 10:00

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Как страна-изгой Беларусь была включена в новое эмбарго.

Влиятельная веб-галерея «Saatchi Art» заблокировала аккаунты белорусских художников и фотографов.

В качестве объяснений белорусские художники и фотографы получают письма с сообщением, что это санкции США. Может американцы перепутали Беларусь с Россией?

Все фотографы и художники из Беларуси, продававшие свои произведения на веб-странице галереи «Saatchi Art» в последнее время потеряли возможность пользоваться услугами международной сети продажи произведений искусства. Все аккаунты из Беларуси заблокированы. На запросы объяснений белорусских художников приходят письма с сообщением, что «Saatchi Art» ограничен для продажи произведений искусства из вашей страны проживания». Такое письмо получила художница из Гродно Нелли Лукашик, пишет belsat.eu.

Как поясняет гродненская художница, войти на свой профиль в веб-галереи невозможно: пишут, что нет доступа, аккаунт закрыт.

«Я сначала не поняла, что произошло. Какие санкции? Я потратила много времени на то, чтобы сделать свою страницу. Она мне нравилась. А теперь надо все заново начинать. Это была прекрасная возможность показать себя за пределами нашей страны. Художник не может работать в стол. В мире искусства – это очень значимый проект. Обидно, конечно, но я думаю тут какая-то ошибка. Просто во время регистрации там нужно было очень много данных, паспортные в том числе. Там серьезная авторизация. Поэтому я думаю, что они просто нажали на кнопку и одновременно всех автоматом заблокировали», – говорит Нелли.

«Будем обращаться в МИД»

Председатель Союза фотографов в Беларуси Сергей Михаленко получил похожее письмо с объяснением, что казна Департамента США, а также банк, обслуживающий Saatchi Art, рекомендует не сотрудничать с белорусскими авторами.

«Нам очень жаль, но Беларусь была включена в новое эмбарго. Пожалуйста, просмотрите эту страницу с казны США для получения дополнительной информации», – написали Сергею Михаленко.

В документе по ссылке сообщается, что Беларусь находится на втором месте стран-изгоев.

«Все мои знакомые фотографы, выставлявшие свои работы, получили похожее письмо. Я пока что не могу объяснить такое решение. Это больше похоже на какую-то глупость локальных менеджеров. Из того, что я знаю, кроме отдельных политических деятелей, каких-то глобальных санкций в отношении Беларуси нет. И вообще, при чем здесь обычные граждане и частные лица? Это просто чушь какая-то. Вместе с коллегами мы будем обращаться в Министерство иностранных дел, спрашивать, можно ли как-то повлиять на ситуацию», – говорит Сергей Михаленко.

Web-галерею «Saatchi Art» основал всемирно известный коллекционер произведений искусства Чарлз Саатчи. Сегодня это одна из самых влиятельных мировых веб-галерей, где свои работы выставляют на продажу сотни тысяч художников из разных стран.