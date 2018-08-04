Путин одобрил создание офшоров в России 3 4.08.2018, 10:31

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Подписан закон о создании специальных административных районов на островах Русский и Октябрьский.

Президент России Владимир Путин подписал 3 августа закон о создании оффшорных зон в России, сообщается на официальном портале правовой информации РФ.

Специальные административные районы (САР) будут созданы на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области. Стать резидентами САР смогут только зарегистрированные за рубежом компании. После регистрации в офшорах компаниям будет необходимо инвестировать в российскую экономику минимум 50 млн рублей (около $790 тыс.) в течение полугода, пишет gordonua.com.

Под инвестициями понимаются вклады в уставный капитал, фонд или взносы в имущество российских компаний. Согласно закону, налог на доходы, полученные в виде дивидендов, составит 0%. Кроме того, резиденты смогут получить статус международной предпринимательской компании, что позволит зарегистрировать ее за один день и не раскрывать часть сведений о менеджменте.

Документ предусматривает процедуру смены юридического адреса с одной юрисдикции на другую в том случае, если компанию создали до 1 января 2018 года. В ближайшее время будут разработаны нормативно-правовое нормы для функционирования территорий со специальным режимом. Доступ к информации о бенефициарах получат управляющие компании офшоров, которые будут находиться под контролем региональных органов власти.

Закон вступит в силу спустя 180 дней после его официальной публикации.

В апреле издание "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников отмечало, что российские власти обсуждают идею создать в стране две территории со специальным режимом и признаками офшора для помощи попавшим под американские санкции бизнесменам.

6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.

9 апреля компания "Русал" Олега Дерипаски предупредила о риске технических дефолтов из-за ограничительных мер. Акции российского банка ВТБ упали на 10% после внесения председателя правления ВТБ Андрея Костина в санкционный список США. Курс рубля по отношению к евро впервые за полтора года обрушился до 75,35 руб./€, по отношению к доллару – до 60,56 руб./$.

Капитализация российского фондового рынка 9 апреля упала на 820 млрд руб. (около $13,6 млрд). По итогам закрытия торгов на фондовом рынке индекс Московской биржи опустился на 8,34%, индекс РТС – на 11,44%. Состояния богатейших россиян в течение того же дня сократились почти на $12 млрд на фоне падения российского фондового рынка, в частности Дерипаска потерял $1,3 млрд.