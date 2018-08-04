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ООН: Северная Корея не свернула ядерную программу

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  • 4.08.2018, 11:11

Специальная комиссия полгода следила за КНДР и прогресса в отказе от ядерного оружия не заметила.

Северная Корея не остановила свою ядерную и ракетную программы. Об этом говорится в секретном отчете ООН, передает Reuters.

Шесть месяцев эксперты мониторили, как выполняются санкции ООН введенные против КНДР.

Миссия Северной Кореи в ООН не ответила на запрос о комментарии.

В Государственном департаменте США также считают, что Северная Корея не выполняет взятые на себя обязательства по ядерному разоружению и по-прежнему нарушает многочисленные резолюции Совбеза ООН.

В конце мая КНДР торжественно и "на камеры" ликвидировала и без того во многом нерабочий ядерный полигон Пхунгери. 12 июня 2018 года Трамп и Ким встретились на историческом саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет.

31 июля The Washington Post сообщила, что "есть признаки, что КНДР строит новые межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достичь США".


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