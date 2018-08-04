Витебский грибник неделю не мог выйти из леса 1 4.08.2018, 11:17

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Пенсионера обнаружили на болоте в критическом состоянии.

В Витебской области спасатели нашли грибника, заблудившегося почти неделю назад, сообщает телеканал ОНТ.

Сначала родные пенсионера вели поиски самостоятельно, затем подключилась милиция, спасатели, армия и даже авиация. Грибника обнаружили на болоте в критическом состоянии. До машины скорой помощи его несли полтора километра. Сейчас пенсионер в больнице.

Это не единичный случай – сегодня в Витебской области ищут ещё двух человек. Чтобы за выходные статистика не пополнилась, специалисты рекомендуют отправляться в лес с заряженным мобильным телефоном, ярко одеваться и не ходить по одному.