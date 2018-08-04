«Если уже переезжать, то начали бы с Польши» 4 4.08.2018, 11:38

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Все больше белорусов задумываются об эмиграции.

«Брестская газета» расспросила горожан о желании уехать за границу, о том, какую страну они бы выбрали, если бы захотели, и почему.

Екатерина, ветврач:

— Желание переехать возникало, но вот возможности — это уже другое. Лично у меня такой перспективы не было. Возможно, если бы она появилась, то… Если помечтать, то пальмы пальмами, но я бы переехала в такую страну, чей социальный статус повыше, зарплаты. Но куда ехать с нашим образованием? Если выезжать в другое место, то там нужно будет доучиваться, переучиваться. Вот я, будучи врачом по образованию, там не могу работать. Многие мои друзья попереезжали в Европу: Франция, Германия, Бельгия. Но они стремились к этому. Я — нет.

Марина, продавец:

— У меня возникало желание уехать за границу. И если уже переезжать, то начали бы с Польши, потому что есть карта поляка. Ну и вполне возможно там отучиться. На счет постоянного места жительства — это уже как получилось бы. В детстве я мечтала жить в Америке. Наверное, все девочки хотели бы там жить. Там совсем другие перспективы, там все есть. Жилье арендное, конечно, но есть. У тебя есть машина, работа, дом, дети всегда будут пристроены. У меня знакомые в Америке живут, поэтому наслышана. Есть и знакомые, которые переехали на ПМЖ в Польшу. Так что тут либо поближе, либо ставишь на все, так как возможности вернуться не будет — депортация.

Андрей, штамповщик, с сыном Никитой:

— Мысли переехать у меня не возникало. Я люблю эту страну. Все красиво, все четко. Может, я никогда не думал о переезде, потому что не могу себе это позволить. Но я живу тем, что есть, и радуюсь этому.

Сергей, водитель-дальнобойщик:

— Я уже 5 лет работаю водителем, езжу только по Европе. В Беларуси я как бы живу, но как бы и нет. В течение года нахожусь тут где-то 2-2,5 месяца. О переезде не думал. Остался бы в Беларуси, честное слово. Я не патриот, но здесь наш народ, наш менталитет, наше все. Сколько всего ни видел, но лучше нашего ничего нет. Это психологический комфорт. Но тут большая проблема — заработать деньги, поэтому и езжу в рейсы.

Ирина, экономист:

— Я когда-то в составе делегационных групп была в Германии и скажу так: мы там не нужны. Надо жить там, где твое место, где ты родился. Здесь хорошо. В другом месте нас никто не ждет. Природа красивая и в Беларуси. А ради климата в другую страну можно поехать в отпуск, когда хорошо потрудился. Я не патриот, я обычный человек, который много где был и знает, что в другом месте мы никому не нужны. А своя страна еще хоть как-то защитит.

Вера Михайловна, пенсионерка:

— Была когда-то возможность остаться жить в Германии. На сегодняшний день очень жалею, что ею не воспользовалась. Сейчас уже родители старенькие, уже не получится вернуться.

Елена, продавец (фотографироваться отказалась):

— Желание уехать в другую страну на ПМЖ у меня возникает постоянно! Если была бы возможность уехать, то я бы выбрала одну из близлежащих стран: Польшу, Литву или Россию. Наверное, потому что они ближе к нам по менталитету. Мы лучше понимаем друг друга. Легче влиться в окружающую действительность. У знакомой сын уехал. Он гражданин Беларуси, но сейчас живет в Польше. Думаю, там и осядет: там работа, квартиру покупать собрался. Другая знакомая вышла замуж и тоже уехала, говорит, что не жаждет в Беларусь обратно возвращаться. Другие знакомые тоже уехали — в Россию. Думаю, многие уехали бы. На нас давит вся эта обстановка. Боишься где-то что-то не то сказать, что-то не то сделать. Власти делают то, что им нужно, и не обращают внимания на мнение простых людей. Если бы мы их выбирали как на Западе, то, может, к нам бы и прислушивались, так как от этого зависел бы наш последующий выбор. А так они не боятся. Не знаю, как наши дети жить будут. Мы-то еще пожили, захватили 90-е, когда было свободнее. А сейчас чувствуется, что свободу забирают: свободу слова, свободу передвижения. Такое ощущение, что в Северной Корее скоро будем жить.

Наталья, логопед (фотографироваться отказалась):

— Сейчас в Беларуси не живу. Переехала 8 лет тому назад в Чехию. Страна мне просто была интересна, так и осталась там жить. Выбирала исходя из расстояния. Польша, к примеру, — это уже привычно, а Чехия — в диковинку. Вернусь обратно или нет, еще пока думаю… Но, кроме Чехии и Беларуси, другие страны для ПМЖ не рассматриваю.