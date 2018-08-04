Мэр французского города запретил комаров 1 4.08.2018, 11:45

Как ни странно, это помогло.

Во французском Бриоле мэр издал указ о запрете комаров в городе. Это стало реакцией на жалобы горожан: в июле после наводнения кровососов стало очень много.

Власти также установили ловушки для насекомых возле мэрии, начальных школ и детского сада, пишут aspekty.net.

«Таким комическим способом я пытался донести до горожан мысль, что в действительности я ничего не могу с этим поделать, — объяснил мэр. — Большинству это показалось смешным».

Как ни странно, это «помогло»: после издания указа количество комаров снизилось. Хотя, понятно, что это совпадение: возможно, луга просохли или помогли ловушки.