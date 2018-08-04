Полгода подготовки и 13 дней путешествия 4.08.2018, 11:57

Фото: intex-press.by

Барановичский мотоциклист — о поездке в Казахстан.

Радиомеханик Барановичского авиазавода Андрей Никонович – мотопутешественник. Этим летом он отправился в Астану и за 13 дней путешествия намотал более 10 тысяч километров. Горожанин рассказал Intex-press, чем отличаются казахстанские дороги от белорусских, где водители лояльнее относятся к мотоциклистам и какой штраф придется заплатить в Казахстане за превышение скорости.

Фото: intex-press.by

29-летний Андрей Никонович – известный среди белорусских мотоциклистов под именем «Кот» – за рулем мотоцикла 13 лет. Последние пять лет управляет классическим Suzuki Bandit.

К поездке готовился полгода

У меня есть автомобиль, но я езжу на нем зимой, все остальное время – на мотоцикле. Мотоцикл дарит мне ощущение свободы. А когда едешь на нем на дальние расстояния – эмоции просто захлестывают.

На мотоцикле я объездил всю Беларусь, Украину, побывал в Мурманске. В свое первое более-менее дальнее путешествие отправился в 2014 году: с другом ездил на мотофестиваль в Одессу. После этого захотелось поехать куда-нибудь еще дальше.

В этом году выбор пал на Казахстан. Несколько лет назад я был там в командировке, мне очень понравились степи, и я решил вернуться туда уже не по работе. Еще одним фактором в пользу Казахстана стало то, что в эту страну не нужна виза.

Фото: intex-press.by

Готовиться к путешествию я начал за полгода: заменил цепь и расходники в мотоцикле, купил экшн-камеру и новый навигатор. Планировал ехать с другом, но за пару недель до поездки у него резко изменились планы. Я же решил не откладывать начатое.

Ночевал у местных мотоциклистов

С собой в дорогу я взял палатку, спальник и коврик, но они мне не пригодились. За день я проезжал в среднем по 1000 км. Это довольно утомительно, поэтому спать в палатке – не лучший вариант. И я выбрал более комфортный сон: в России спал в недорогих придорожных гостиницах ($10–15 за ночь), в Казахстане знакомился с мотоциклистами, которые с радостью ютили меня у себя.

Кстати, люди в Казахстане мне показались более гостеприимными, чем в Беларуси. Там просто подходят к тебе и интересуются, нужна ли помощь, и, если нужно, помогают.

Что касается питания, то я решил, что за две недели ничего серьезного не произойдет, если питаться в основном перекусами. Обедать и ужинать я заезжал в небольшие придорожные кафе. А вот в фургончиках на трассе еду не покупал: расстройство желудка – серьезная проблема в мотопутешествии.

Дороги «съели» резину

После поездки в Казахстан я понял, что белорусские дороги не такие уж и плохие. Конечно, главные трассы везде довольно хорошие. Но стоит в Казахстане свернуть на второстепенную дорогу, сразу чувствуешь разницу: ямы, волны, выбоины и глубокие колеи.

Есть участки, где машины вынуждены ехать со скоростью не более 20 км/ч. Мне, конечно, настолько медленно ехать не приходилось: мотоцикл – довольно компактный транспорт, на котором препятствия преодолевать легче.

Фото: intex-press.by

Примечательно, что на новых трассах в Казахстане из-за жаркого климата кладут не асфальт, а бетон, который заметно быстрее «съедает» резину. Из-за этого мне даже пришлось отклониться от первоначального маршрута: я решил не заезжать на Каспийское море, так как за дополнительные 3000 км резина на колесах моего мотоцикла стерлась бы так, что я не доехал бы на ней до дома.

А купить новую резину в Казахстане не так-то просто. Даже в Астане, где проживает около миллиона человек, мотосервисов не больше, чем в Барановичах.

Хороший бензин и большие штрафы

Фото: intex-press.by

Приятно удивили водители автомобилей: даже в пробках они продвигались так, чтобы пропустить меня. Нам до такого отношения автомобилистов к мотоциклистам еще далеко.

Еще одним приятным открытием стал бензин в Казахстане. Если о его низкой стоимости ($0,5 за литр) я был наслышан, то меня удивило еще и его хорошее качество. Во-первых, расход мотоцикла снизился с 6 до 4,5 литров на 100 км, во-вторых, даже двигатель начал звучать по-другому. Поэтому, когда слышал жалобы местных на качество бензина, я говорил, что они еще не ездили на белорусском.

Фото: intex-press.by

Правила дорожного движения в Беларуси и Казахстане практически не отличаются. Лишь допустимая скорость для мотоциклов там на 10 км/ч выше. Сотрудники ГАИ более изобретательны, чем наши. Там инспекторы ловят нарушителей не стоя у дорог, а едут в потоке машин и электроникой отслеживают тех, кто превышает скорость.

Штрафы нарушителям в Казахстане заметно выше: превысил скорость на 10–20 км/ч – заплати сумму равную примерно 40 долларам.

Фото: intex-press.by

В планах – Турция и Байкал

Возможно, в следующем году поедем с супругой на мотоцикле в Турцию через Грузию. Для меня это будет двойное удовольствие: море и мотоцикл! Также в планах Владивосток или Байкал.

Хотелось бы попутешествовать по Европе, но для меня это слишком накладно: там дорогой бензин и виза нужна. В этом году мой приятель ездил на мотоцикле в Бельгию. Его путешествие и моя поездка в Казахстан обошлись примерно в $600–650, но я проехал 10 тысяч километров, а он – меньше 4 тысяч.