Майк Помпео: США ожидают от России полного соблюдения резолюций ООН 4.08.2018, 12:00

Майк Помпео

У США есть новые данные о нарушении Россией санкций ООН против Северной Кореи

Об этом заявил журналистам государственный секретарь США Майк Помпео 4 августа в Сингапуре, сообщает Associated Press.

По словам Помпео, РФ выдает северокорейским гражданам разрешения на работу, а также разрешения на создание совместных предприятий с КНДР после вступления в силу резолюции ООН в сентябре 2017 года, запрещающей подобные действия.

Госсекретарь США подчеркнул, что это означает нарушение резолюции, и если такие данные подтвердятся, Вашингтон будет обсуждать с Москвой этот "серьезный вопрос".

Помпео добавил, что США ожидают от России, Китая и других стран полного соблюдения резолюций, принятых ООН по Северной Корее. Он отметил, что "любое нарушение, которое будет отдалять мировую цель полной денуклеаризации Северной Кореи, станут очень серьезно воспринимать в Америке".

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции США, Евросоюз и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись.

23 февраля 2018 года США ввели самый большой из существующих пакетов санкций против КНДР.

12 июня в Сингапуре прошла встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам состоявшегося в этот же день американско-северокорейского саммита было подписано соглашение: Вашингтон пообещал предоставить КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

13 июня Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны КНДР больше не существует.

30 июля газета The Washington Post со ссылкой на источники в спецслужбах сообщила, что по данным американской разведки, КНДР продолжает строительство новых межконтинентальных ракет, которые могут достичь побережья США.

3 августа в Сингапуре Помпео заявил журналистам, что продолжение работы над программой вооружений в Северной Корее противоречит обязательствам по денуклеаризации. Он также добавил, что окончательные графики денуклеаризации Северной Кореи будут установлены лидером страны Ким Чен Ыном.

В начале августа 2018 года минфин США ввел санкции в отношении московского банка "Агросоюз" за нарушение ограничений, ранее введенных на сотрудничество с Северной Кореей.