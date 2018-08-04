The Economist назвал самого честного кандидата в президенты Украины 4.08.2018, 12:18

Анатолий Гриценко

Его поддержка растет, несмотря на отсутствие денег и доступа к средствам массовой информации.

Британское издание The Economist в статье о политической ситуации в Украине выделило лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко как наиболее честного политика среди возможных кандидатов в президенты Украины.

"Поддержка Гриценко растет, несмотря на отсутствие денег и доступа к средствам массовой информации, которые контролируют олигархи. Некоторые избиратели все еще хотят честности от своих политиков", - говорится в публикации.

В статье речь идет о том, что нынешние власти Украины препятствуют искоренению коррупции в стране.

"Государство не выполняет своих основных функций по обеспечению безопасности и справедливости", - приводит The Economist цитату Гриценко, называя его "нетипичным, без поддержки олигархов политиком".

The Economist, описывая политическое положение страны, проводит параллель с сериалом "Слуга народа", иронично отмечая, что ситуация зашла так далеко, что сыгравший там главную роль комик Владимир Зеленский сейчас вышел в топы рейтингов на уже настоящих предстоящих президентских выборах.