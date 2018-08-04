Координатор «Европейской Беларуси» приговорен к 10 суткам ареста 8 4.08.2018, 13:34

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Максим Винярский

Фото: novychas.by

Максима Винярского задержали сегодня утром у дома.

Как сообщал Charter97.org, сотрудники милиции схватили координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» в 8 утра, когда он выгуливал собаку.

Активиста отвезли во Фрунзенский РУВД, где ему вручили постановление об аресте на 10 суток, вынесенное вчера Фрунзенским судом Минска заочно за участие в акциях по защите урочища Куропаты.

Сейчас Максим Винярский находится на Окрестина.