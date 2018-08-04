В ночном полумарафоне в Гродно спортсмены побегут с фонариками 4.08.2018, 14:50

Иллюстрационное фото

Источник: tutgrodno.com

В городском забеге примут участие более 250 человек из Беларуси, Литвы, Польши, России и Хорватии.

Поздно вечером 4 августа стартует третий пробег «Гродненская ночная десятка», который традиционно проводится на склонах горнолыжного комплекса в парке активного отдыха «Каробчицкий Олимп». Любителям бега необходимо будет преодолеть несколько дистанций на выбор по пересеченной местности.

В программу соревнований впервые включили полумарафон. На него допустят только участников с фонариками, которым предстоит преодолеть дистанцию в 21,1 км: это четыре колеса почти по 5,3 км. Причем на ровную поверхность приходится около 9 км, еще по 6 км займут крутые подъемы и спуски.

В управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома БелТА заявили, что участники смогут выбрать также традиционные дистанции – 3,333 или 10 км (в последнем случае нужно будет пробежать три круга по 3,3 км) – также с большим количеством подъемов, спусков и перепадом высот.

«Популярность мероприятия растет из года в год. Сейчас заявки на участие подали более 250 любителей бега из Беларуси, Польши, России, Литвы и Хорватии», – рассказали в облисполкоме.

Победителей определят среди мужчин и женщин в разных возрастных категориях.

Победителям вручат медали и призовые – от Br 10 до Br 70 в зависимости от места и дистанции, на которой выступал бегун.