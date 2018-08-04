Игорь Ворошкевич: Другого такого Саши у нас не будет 4.08.2018, 15:16

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Александр Куллинкович

Фото: onliner.by

Музыканты — о лидере группы «Нейро Дюбель».

Kp.by расспросила известных деятелей белорусской культуры об их воспоминаниях об Александре Куллинковиче и о реакции на известие о его смерти.

Андрей КУРЕЙЧИК, драматург, режиссер:

- Я снимал его во всех трех фильмах, и каждый раз удивлялся, что он постоянно жаловался на проблемы, и при этом был очень жизнерадостным человеком, всех заряжал своим оптимизмом. Такой вот парадокс. Он рассказывал очень едкие и фантастические по своей логике анекдоты, которые вместе с тем были очень смешными.

В фильме «ГараШ» у него ведь главная роль была, и там есть сцена, где его герой должен плакать. Он же не профессиональный артист, и я спросил его с сомнением: сможешь? Саша сказал - смогу. Он рассказал историю про свою маму, и слезы потекли у него рекой. Мы все это снимали одним кадром минут 15. Это было невероятно - я такого погружения в образ не видел никогда.

Саша при всей его роковой внешности и брутальности оказался внутренне чувственным человеком. Мне вообще кажется, что его актерский талант оказался незаслуженно нераскрытым. Хотя и как музыканта я его безумно уважаю.

Игорь ВОРОШКЕВИЧ, группа «Крама»:

- Мы общались с Сашей в последний раз на фестивале «Наш день». Узнал о том, что он умер утром в субботу, и до сих пор не могу прийти в себя...

Саша был неоднозначным, эпатажным человеком, и я не всегда понимал, зачем он это делает. Значит, ему это было нужно. Но смерть расставляет все на свои места, как известно. Надеюсь, забудется все это дерьмо, в котором он купался в последнее время, и останутся его песни. А музыкантом он был незаурядным, и другого такого Саши у нас не будет.