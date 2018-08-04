Демократическая партия США призвала своих членов отказаться от китайских смартфонов 4.08.2018, 15:28

В смартфонах ZTE и Huawei могут быть шпионские программы.

Национальный комитет Демократической партии США предупредил своих кандидатов, которые примут участие в ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс, не использовать китайские смартфоны ZTE и Huawei.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в партии.

По данным телеканала, такое предупреждение было разослано комитетом после того, как он узнал о планах партии закупить телефоны фирмы ZTE для своих сотрудников.

“Очень важно, чтобы сотрудники партий и избирательных кампаний не использовали устройства ZTE или Huawei, даже если цена их низкая или они достаются бесплатно”, — сообщил в предупредительной рассылке глава службы безопасности комитета Боб Лорд.