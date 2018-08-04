Cколько зарабатывают в странах-соседках Беларуси 4.08.2018, 15:33

Cамые зажиточные соседи белорусов - поляки.

Tut.by посмотрел, как зарплаты в нашей стране отличаются от получек в странах-соседях.

У россиян средние июньские заработки равнялись 1456 рублям (все суммы в тексте пересчитаны в белорусских рублях). За последний год реальные получки в России выросли на 9,7%. Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в июне этого года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 0,2%.

В Украине средняя зарплата в июне составила около 680 рублей. Больше всего получали в Киеве — чуть больше 1000 рублей.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника Казахстана — нашего соседа по ЕАЭС — в июне составила 942 рубля. При этом медианная зарплата равняется 478 рублям.

В прибалтийских странах зарплаты заметно выше белорусских. В Эстонии средняя зарплата в первом квартале 2018 года составила 2913 рубля, что на 7,7% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Средняя зарплата в Литве в первом квартале 2018 года составила 2100 рублей: в государственном секторе — 2076 рублей, в частном — 2111 рублей. По данным Департамента статистики, по сравнению с 4 кварталом 2017 г. средняя зарплата в Литве увеличилась на 1,2%. Центробанк Литвы прогнозирует, что в 2018 году зарплата в стране увеличится на 7,6%, в 2019 г. — на 6%.

В Латвии зарплата до уплаты налогов в первом квартале 2018 года составила 2254 рубля.

Средняя зарплата работников в Польше за первый квартал 2018 года составила 2565 рублей.