Reuters: США «очень холодно» встретили предложения России по Сирии 4.08.2018, 15:48

Кремль предложил Вашингтону «план по восстановлению Сирии».

Глава Генштаба России Валерий Герасимов направил командующему армией США Джозефу Данфорду "тайное письмо", в котором перечислил предложения российских властей по восстановлению Сирии. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на имеющийся в распоряжении агентства правительственный документ, в котором излагается суть письма, передает "Радио Свобода".

Герасимов отправил письмо 19 июля, спустя три дня после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. В нем глава Генштаба предложил Вашингтону сотрудничество в восстановлении разрушенной инфраструктуры тех районов Сирии, которые уже контролируются войсками Башара Асада.

В Вашингтоне, как утверждает Reuters, предложение было встречено "очень холодно". В служебной записке, также имеющейся в распоряжении агентства, отмечается, что поддерживать подобные действия Вашингтону стоит только в том случае, если для Сирии будет найдено "политическое решение кризиса, подразумевающее проведение независимых выборов под контролем ООН".

В военном командовании США отказались комментировать информацию о письме Герасимова, сославшись на договоренность о секретности переговоров. "В соответствии со сложившейся практикой оба генерала согласились хранить конфиденциальность", – заявила пресс-секретарь командования Пола Данн.