В Минске троллейбус снес осветительную мачту 4.08.2018, 15:57

Фото: aif.by

Инцидент произошел на улице Гурского.

В Минске вечером 3 августа троллейбус под управлением 61-летней женщины-водителя врезался в столб. Инцидент произошел на улице Гурского. При движении в сторону улицы Янки Брыля по неустановленным пока причинам водитель выехала за пределы проезжей части и врезалась в осветительную мачту, сообщают «АиФ Беларусь».

В момент аварии в троллейбусе находилось несколько десятков пассажиров. В результате ДТП никто из них серьезно не пострадал. За помощью обратились две пожилые женщины,