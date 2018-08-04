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В Минске троллейбус снес осветительную мачту

  • 4.08.2018, 15:57
Фото: aif.by

Инцидент произошел на улице Гурского.

В Минске вечером 3 августа троллейбус под управлением 61-летней женщины-водителя врезался в столб. Инцидент произошел на улице Гурского. При движении в сторону улицы Янки Брыля по неустановленным пока причинам водитель выехала за пределы проезжей части и врезалась в осветительную мачту, сообщают «АиФ Беларусь».

В момент аварии в троллейбусе находилось несколько десятков пассажиров. В результате ДТП никто из них серьезно не пострадал. За помощью обратились две пожилые женщины,


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