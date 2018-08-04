Сергей Герасимец: Я бы не торопился отдавать путевку в следующий раунд «Зениту» 4.08.2018, 16:12

Сергей Герасимец

Белорусский тренер поделился прогнозами на матч Лиги Европы.

Бывший полузащитник минского "Динамо" и "Зенита" Сергей Герасимец поделился ожиданиями от противостояния команд в Лиге Европы, сообщает "Прессбол".

- Давайте о предстоящей дуэли "Зенита" и минского "Динамо" в Лиге Европы. Кто фаворит?

- Понятно кто, ведь "Зенит" из чемпионата, который намного выше по рейтингу и уровню. Да и класс игроков петербургской команды гораздо серьезнее. Но я бы не торопился отдавать путевку в следующий раунд сине-бело-голубым. Что-то мне подсказывает: все будет не так-то просто, как, возможно, видится болельщикам в Петербурге.

- "Динамо" сейчас переживает своеобразную "эпоху возрождения"?

- Хочется в это верить. Понятно, что в последние годы в белорусском чемпионате доминирует БАТЭ. Сколько раз подряд он становился чемпионами? 12 или 13? Но для меня это, честно говоря, непонятно. Нет, я, безусловно, отдаю должное руководству БАТЭ, которое выстроило определенную систему, воспитало много тренеров и игроков. Однако, как уступил свои позиции флагман белорусского футбола — минское "Динамо", — в голове не укладывается. Куда смотрели руководители?

Как это в принципе стало возможно? С другой стороны, с приходом на пост главного тренера команды Сергея Гуренко многое изменилось. И уже в прошлом сезоне только чудо помешало "Динамо" стать чемпионом. Очков они с БАТЭ набрали одинаково, но команда из Борисова стала первой по дополнительным показателям. Причем решающий гол в последнем туре игрок БАТЭ, если не ошибаюсь, забил на пятой добавленной минуте. В новом сезоне это противостояние продолжается. Главное — минчан теперь не лихорадит, как раньше.

- Чем прежде всего сильно "Динамо"?

- Очень мало пропускает. И это объяснимо. Гуренко — кстати, в свое время мой партнер и хороший товарищ — работал с такими специалистами, как Семин, Капелло, Муслин. У последнего был помощником в сборной Сербии, когда они отбирались на чемпионат мира. Так что, опыт игровой и уже тренерский у Сергея громадный. Он хороший тактик, аналитик. Игру "Зенита" для своих футболистов, думаю, разложит по косточкам. Поэтому нашей команде — видите, как невольно говорю о "Зените" — будет непросто, — как передает "Матч-ТВ", сказал Герасимец.