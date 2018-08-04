Удар по Кремлю: какие санкции готовит Вашингтон 1 4.08.2018, 16:24

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Новые ограничительные меры уже сравнивают с «апрельскими санкциями».

Американские конгрессмены с новой силой взялись за санкции против России. Ожидается, что новые секторальные ограничения в отношении РФ ударят с такой же силой, как и апрельский пакет санкций, обваливший состояние топ-олигархов Кремля.

Что предусматривают новые санкции - разбирался OBOZREVATEL.

Инициаторами санкций выступили сенаторы-республиканцы во главе с Линдси Грэмом. Официальная причина введения новых ограничений - вмешательство Москвы в президентские выборы в США.

Как отметил американский политик в ходе общения с журналистами, нынешние санкции не могут помешать идеям президента РФ Владимира Путина вмешиваться в промежуточные выборы в США осенью 2018 года, поэтому их нужно ужесточить.

"Пока он (Владимир Путин. - Ред.) не прекратит и не откажется от вмешательства в избирательный процесс в США, от кибератак против инфраструктуры США, пока не выведет российские войска из Украины, пока не прекратит попытки создавать хаос в Сирии", - отметил сенатор.

Lindsey Graham says he'll be introducing a new "sanctions bill from hell" against Russia. https://t.co/95SmIpsufC — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 31 июля 2018 г.

Речь идет о полном переизбрании нижней палаты Конгресса США - Палаты представителей, а также 35 американских сенаторов. Учитывая скандальный опыт президентских выборов 2016 года, в США не хотят допустить ни малейшего намека на вмешательство со стороны России. Поэтому ожидается, что законопроект будет принят до ноября.

Сенатор-демократ Боб Менендес поддержал коллегу и заявил, что администрация Белого дома не до конца выполнила нынешний пакет санкций. "Этот законопроект является следующим шагом ужесточения гаек в Кремле, и он будет полностью поддержан Конгрессом, чтобы Путин понял - США больше не будут терпеть его поведение", - сказал Менендес.

Стоит отметить, законопроект был заявлен буквально через две недели после скандальной встречи президентов США и РФ в Хельсинки. Напомним, именно в ходе того визита Дональд Трамп публично признал правоту Путина в вопросе невмешательства России в президентские выборы. Такое заявление, а также открытое подыгрывание российскому президенту не на шутку взбудоражило как американские СМИ, так и мировое сообщество.

Куда будут бить

Законопроект был представлен во время заседания Конгресса. Он содержит ограничения на новые сделки российского суверенного долга, энергетические и нефтяные проекты и импорт российского урана. Предусматривается создание в США “Национального центра по отражению российских угроз”. Его основная цель - повышение уровня подготовки и реагирования на российские угрозы.

Кроме того, под санкции попадают российские политики и олигархи. Проект закона также выражает поддержку НАТО и вводит норму, чтобы лишь две трети Сената были уполномочены проголосовать за выход из альянса.

Законопроект появился в аккурат к назревающему в США новому скандалу, связанному с двумя крупными оружейными компаниями из России. Как пишет ABC News, сенатор Рон Виден, демократ из штата Орегон, обратился в Министерство финансов с требованием разобраться, почему две российские компании - Концерн Калашникова и Тульский оружейный завод открыто ведут бизнес в США, при этом имея явные связи с подсанкционной госпромышленностью РФ.

“Вопрос набрал актуальности в свете недавнего ареста и обвинительного заключения Марии Бутиной, предполагаемого российского агента, которая, по мнению правительственных прокуроров, склоняла Национальную стрелковую ассоциацию к продвижению российских интересов. Виден отмечает, что наставник Бутиной Александр Торшин имеет связи с данными двумя компаниями через свои позиции в Центральном банке России”, - пишет издание.

Что ждет Кремль

Несмотря на апрельский обвал акций крупных российских компаний и миллиардные убытки кремлевских олигархов, правящая элита РФ пока еще не на грани дефолта.

По информации американского издания Bloomberg, совокупное состояние 24 богатейших людей РФ выросло с начала 2018 года практически на 14 млрд. долларов. На 1 августа их состояние достигло отметки 271,2 млрд долларов.

При этом попавшие под весеннюю волну санкций олигархи все же потеряли лидирующие позиции. Один из близких друзей Путина Олег Дерипаска так и не восстановился после потери 14 млрд долларов в первые дни санкций и вылетел из списка богатейших россиян.

Олег Дерипаска

Оценив новые санкции, в Госдуме уже пожаловались на то, что США якобы не ищут пути для диалога. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что США якобы еще не раз будут разыгрывать "российскую карту".

"Вместо того чтобы искать пути для наметившегося диалога, ряд американских сенаторов придумывают повод для его срыва. После переговоров президентов России и США в Хельсинки, русофобское американское лобби испытало шок и теперь пытается всеми возможными способами не допустить потепления отношений с нашей страной. В преддверии ноябрьских выборов "российская карта" будет все более востребована во внутриполитической игре США, и подобные инициативы очевидно будут появляться еще не раз", - отметил Железняк.

Учитывая широкий спектр секторальных ограничений в новом законопроекте, а это прежде всего крупные промышленные сферы - санкции будут чувствительными. К тому же, введение ограничений будет идти параллельно с повышением в России пенсионного возраста. Благодаря нововведению правительства, уже через 10 лет мужчины в России будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 63.