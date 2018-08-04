«Саша был хлесткий, противоречивый и безумно талантливый» 4.08.2018, 16:37

Александр Куллинкович

Фото: euroradio.fm

J:Морс посвятили Александру Куллинковичу песню «Не умирай» на фестивале «Рок за бобров».

Новость о смерти Александра Куллинковича оказалась слишком неожиданной. В субботу, 4 августа, группа «Нейро Дюбель» должна была выступать на фестивале. Но за несколько часов до запланированного выступления родственники Куллинковича сообщили трагическую новость. Группа J:Морс в тайминге выступлений стояла перед «Нейро Дюбель», пишет kp.by.

Владимир Пугач вышел в майке с фотографией группы, а свое выступление закончил фразой «Хорошего всем дня, чтобы было что вспомнить завтра. И чтобы у всех было завтра».

J:Морс вернулись на сцену с песней «Не умирай»

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После выступления J:Морс на сцену вышел ведущий фестиваля Александр Помидоров и сообщил новость, которая ошарашила многих зрителей.

- В это время на сцену должна была выйти группа «Нейро Дюбель», но этого не состоится, - сказал Помидоров. Многие зрители тогда еще не понимали, в чем дело и громко аплодировали и кричали. - Сегодня утром Александр Куллинкович скончался в третьей клинической больнице Минска. К сожалению, это правда. Поэтому давайте почтим его память минутой молчания и одной песней.