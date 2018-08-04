В Иране четвертый день продолжаются протесты
- 4.08.2018, 16:46
Иранцы недовольны инфляцией и экономическими трудностями.
В Иране сотни людей вышли на протест на фоне роста беспокойства экономическими проблемами страны, сообщают в соцсетях, передает сайт «Крым.Реалии».
Иранцы, недовольные инфляцией и экономическими трудностями, вызванными падением национальной валюты, протестуют по всей стране в течение последних нескольких дней.
На любительских видеороликах, направленных Радіо Свобода, видно десятки протестующих в столице страны, Тегеране, некоторые скандировали «Смерть Хаменеи» (Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи).
Другие демонстранты скандировали: «Иранцы, озвучьте ваши требования».
Сообщается, что в центре Тегерана и его северных районах находятся полицейские.
На другом любительском видео, направленном Радіо Свобода, есть кадры столкновений полицейских и демонстрантов в городе Карай.
Пока нет сообщений о жертвах или арестах в Тегеране или Караи.
Протесты также проходят в городах Мешхед, Исфахан и Шираз.