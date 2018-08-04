Пресс-секретарь «Смолевичей» обматерил болельщиков клуба 4.08.2018, 16:55

Алексей Казыра

Болельщики футбольного клуба хотели узнать о сроках реконструкции стадиона.

В пятницу группа болельщиков «Смолевичей» опубликовала запись разговора фаната клуба с пресс-секретарем Алексеем Казырой. Вероятно, неравнодушный поклонник позвонил тому, чтобы узнать о сроках окончания реконструкции стадиона «Озерный». Однако в ответ он получил лишь отборный мат, сообщает «Трибуна».

О сроках сдачи арены и работе главного тренера Александра Бразевича болельщика проинформировали как-то так.

«###### в рот #####, на ### у меня будут последнем играть. Какая вам разница, где они будут играть? Стадион строится, вас не должно ##### [волновать], как он строится и каким боком. И комментарии про то что Бразевич ####### [плохой человек] и все остальное. Вас не должно ##### [волновать], как главный тренер относится к этому и как он работает. Не несите, ##### [блин], ##### [ерунду]. Тупорылые ######## [нехорошие люди] эти комментарии пишут, #####. У меня, ##### [блин], не укладывается в мозгах как можно таким недоразвитым быть ##### [блин]. Успокойтесь, #####, ######## [нехорошие люди], ##### [блин]».

Отметим, что между фанатами и сотрудниками клуба непростые взаимоотношения. Группа болельщиков «Смолевичей», в которой было опубликовано видео, совсем недавно была официальной. Дело в том, что пресс-атташе команды в начале сезона попросил болельщиков дать ему право вести страницу: своей у клуба не было. Однако, как недавно объявили фанаты, «в ответ на бесплатную работу они получили только оскорбления в свой адрес».

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К слову, в этой группе уже случались казусы. Например, администратор паблика жестко отреагировал на критику пользователей за неуместное поздравление с Днем защитника Отечества: на открытке был использован танк, стоявший на вооружении во время Второй мировой войны в нацистской Германии.