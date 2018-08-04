В Китае запретили фильм Disney о Винни-Пухе

В Китае запретили фильм Disney о Винни-Пухе4
- 4.08.2018, 17:07
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Причиной может быть сходство медвежонка с китайским правителем.
В Китае запретили прокат фильма студии Disney "Кристофер Робин" о Винни-Пухе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, пишет liga.net.
Это второй случай, когда фильм Disney отказываются пускать в прокат в Китае.
Официальная причина неизвестна, но сообщается, что это из-за сравнений лидера Поднебесной Си Цзиньпина
В прошлом году изображение медвежонка начали блокировать в социальных сетях из-за того, что оно стало символом сопротивления правящей Коммунистической партии Китая.
В июне китайские власти заблокировали HBО после вечернего шоу Джона Оливера, где он пошутил над чуствительностью >Си Цзиньпина и сравнил его с Винни-Пухом.