В Китае запретили фильм Disney о Винни-Пухе 4 4.08.2018, 17:07

1,181

Причиной может быть сходство медвежонка с китайским правителем.

В Китае запретили прокат фильма студии Disney "Кристофер Робин" о Винни-Пухе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, пишет liga.net.

Это второй случай, когда фильм Disney отказываются пускать в прокат в Китае.

Официальная причина неизвестна, но сообщается, что это из-за сравнений лидера Поднебесной Си Цзиньпина

В прошлом году изображение медвежонка начали блокировать в социальных сетях из-за того, что оно стало символом сопротивления правящей Коммунистической партии Китая.

В июне китайские власти заблокировали HBО после вечернего шоу Джона Оливера, где он пошутил над чуствительностью >Си Цзиньпина и сравнил его с Винни-Пухом.