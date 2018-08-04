Особый посол 23 Илья Карпюк

4.08.2018, 17:22

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Михаил Бабич

Михаил Бабич может прервать личные контакты Путина и Лукашенко.

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, которого в Кремле собиралась назначить на пост посла в Беларуси, может быть направлен в Минск с особыми полномочиями — он может быть наделен статусом спецпредставителя президента в Беларуси. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, информацию также подтвердил собеседник, близкий к МИДу.

Ранее должность посла с полномочиями спецпредставителя президента совмещали Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов, которые были послами на Украине и одновременно спецпредставителями президента по развитию торгово-экономических отношений с этой страной.

Предполагается, что у спецпредставителя президента есть дополнительные рычаги влияния: помимо обычной дипломатической работы он может по своему направлению ставить задачи федеральным чиновникам и собирать с ними совещания. Таким образом, отношения с Беларусью могут стать уже не совсем иностранными делами. Вдобавок у посла-спецпредставителя есть прямой доступ к президенту, что важно с учетом иногда непростых отношений Москвы и Минска.

Напомним, кандидатуру Михаила Бабича на пост посла России в Беларуси уже одобрили комитет Госдумы по делам СНГ и комитет Совета Федерации по международным делам. Проблема только со стороны Минска: в соответствии с международным правом, принимающая сторона должна также одобрить кандидатуру посла, но пока белорусские власти не дали агремана на назначение Михаила Бабича.

Сейчас пост посла России в Беларуси занимает Александр Суриков, он был назначен 12 лет назад, а до этого также был полпредом, но в Сибирском федеральном округе. Пока что значение посольства в двусторонних отношениях не очень высоко: Минск предпочитает решать все возникающие вопросы на президентском или межправительственном уровне, такую возможность дает существование «cоюзного государства» России и Беларуси.

Вполне вероятно, что кандидатура Бабича не нравится Минску как раз потому, что его назначение «отдалит» Лукашенко от Владимира Путина, многие вопросы придется решать не напрямую, а через посольство. Но есть и еще одна причина. После того, как стало известно о желании назначить Бабича на пост посла, появилась информация со ссылкой на собеседников в Минске, что в Беларуси боятся повторения «украинского сценария» и Бабич будет заниматься дестабилизацией политической ситуации в Беларуси.

Этот страх накладывается на проблему транзита власти в Беларуси.Лукашенко возглавляет страну более 20 лет, с 1994 года. Хотя сейчас ему всего 63 года, постоянно появляется информация о проблемах со здоровьем, из-за чего Лукашенко, якобы, не способен работать так много, как прежде.

В конце июля телеграм-канал «Незыгарь», в котором в последнее время выходит много публикаций о ситуации в Беларуси, сообщил, что у Лукашенко случился ишемический инсульт в бассейне средней мозговой артерии. По этой же информации у Лукашенко III степень сахарного диабета.

Илья Карпюк, polit.ru