В Беларуси сокращается численность животных, включенных в Красную книгу 6 4.08.2018, 17:36

Наибольшее сокращение постигло популяцию «краснокнижных» барсуков.

За период с 2014 по конец 2017 года в Беларуси уменьшились популяции включенных в Красную книгу медведей, рысей, барсуков и европейских норок. Растет лишь количество зубров.

Об этом свидетельствуют данные статистического сборника «Охрана окружающей среды в Республике Беларусь, 2018», подготовленного Белстатом.

По статистическим данным, наибольшее сокращение в 2014-2017 годах постигло популяцию «краснокнижных» барсуков. Если в 2014 году их насчитывалось 1416 особей, то в 2017 их число сократилось почти вдвое – в белорусских лесах остался 681 барсук.

Уменьшается и число белорусских медведей. Если в 2014 году у нас водилось 119 косолапых, то в 2017 году – всего 68.

В три с половиной раза сократилась популяция европейской норки. Если в начале рассматриваемого периода их было 351 единица, то в конце – всего 101.

Сокращение постигло и популяцию рысей. В 2014 году в лесах Беларуси насчитывалась 771 особь диких кошек, а в 2017 году – 489.

Среди млекопитающих, внесенных в Красную книгу Беларуси, рост поголовья происходит лишь у зубров. В статистическом отчете данные за 2014 год об их численности отсутствуют. Однако, согласно информацией, которую Thinktanks.by получил из других источников, в то время в стране обитало 1270 зубров. В конце 2017 года специалисты насчитали 1423 зубра.

Напомним, разведение этих животных в Беларуси началось в 1946-1947 годах, когда из Польши в Беловежскую пущу завезли 10 особей, ставших основателями белорусской популяции. В 1994 году в Беларуси насчитывалось уже 347 зубров.

В отличие от «краснокнижных» млекопитающих, численность основных охотничьих животных в Беларуси растет. В частности, с 2014 по 2017 год в стране выросло с 30,1 до 36,3 тысяч поголовье лосей, с 13,6 до 21,5 тысяч – поголовье благородного оленя, с 71,5 до 92,8 тысяч – поголовье косуль, со 152,8 до 167,5 – численность зайцев.

В то же время в стране, после эпидемии чумы свиней, по- прежнему очень мала популяция диких кабанов. Если в 2013 году их численность доходила до 80,4 тысяч, то в 2014 сократилась до 8,6 тысяч, а в 2017 – до 2,8 тысяч животных.