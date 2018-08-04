При чем тут Гумилев? Алексей Рощин

4.08.2018, 18:19

Алексей Рощин

Фото: РБК

Его фамилия среди всей этой вакханалии - все равно как томик Мандельштама в уборной следователя МГБ.

Феерия! Всех потрясает сегодня цитата из тверской газеты в рубрике "Культурная жизнь". Оказывается, в Твери имеют собственную литературную премию имени Гумилева (!), которую ежегодно выдают "лучшим поэтам и писателям". Газета пишет про церемонию награждения с участием губернатора Тверской области:

"Казалось, кандидатура Карпицкой, человека достаточно известного в культурных кругах Тверской области, не должна была вызвать особых вопросов при утверждении на заседании правительства. Но не тут-то было.

— А название стихов? Это кому адресовано? – поинтересовался губернатор, выслушав короткий и бодрый доклад председателя комитета по делам культуры Ирины Репиной. В голосе губернатора чувствовалось недоумение.

Репина пояснила: книга, за которую решено наградить Карпицкую, являет собой сборник романтических стихотворений, посвященных в основном теме взаимоотношений мужчины и женщины. Отсюда и название. (Книга стихов называется "Не из ада ты, не из рая" - Ваш С.)

— Я хотел бы, чтобы вы, все-таки, скорректировали свое направление. Нас больше интересует, когда воспевают человека труда, — сказал, помолчав немного, Игорь Руденя.

<...>

По словам главы Верхневолжья, областным правительством обозначены четкие приоритеты в развитии региона – это, в первую очередь, улучшение демографической ситуации, укрепление нравственности и развитие экономики. Все вышеуказанное, по возможности, должно быть отражено в творчестве людей, претендующих на получении премии Гумилева, подчеркнул губернатор.

— Нам не нужна богема абстрактная, нам нужна пропаганда. То, чем занимался Дементьев в советское время, то, чем занималась Пахмутова, Добронравов. Были стройки огромные в стране, люди ездили по этим стройкам, сочиняли песни, которые потом вся страна пела. Благодаря песням люди, которые работали на этих стройках, на этих проектах, ощущали себя востребованными обществом. Это была некая элита. А вот эти размышления на тему "Чей ты, откуда ты и кто мы?", вот этого нам не надо, — твердо заявил губернатор.

Принцип отбора потенциальных лауреатов премии имени Гумилева необходимо скорректировать, отметил Руденя. Творчество соискателей по своему содержанию должно быть созвучно установкам, выработанным областным руководством.

— Еще раз повторяю: демография, экономика, нравственное воспитание общества – вот три темы, которые должны быть во всех произведениях. Я бы хотел, чтобы это четко было прописано в нашей номинации, — заключил глава Верхневолжья".

Тут все настолько дивно, что захватывает дух. Просто совок в самом что ни на есть чистом виде, словно из холодильника (замогильника). "Человека труда"! О каком "человеке труда" говорит Руденя - он что у нас, представитель "партии трудящих", "рабочих энд крестьян"?

Сам Руденя, наместник, посаженный на Тверскую губернию, по-своему тоже фигура примечательная. По этим его словам можно предположить, что он какой-то осколок бывшей партийной или комсомольской номенклатуры - но нет. Читаешь биографию - нет, вроде какой-то хозяйственник "от сохи", глава конторы "Заготзерно" или что-то в этом духе. И лишь еще чуть углубившись, замечаешь - да не, обычный гебист. Ничего нового.

Но ведь этот типаж во власти сейчас - самый востребованный. Мордовороты с лицами хозяйственников, сыплящие самым кондовым, еще сусловской выдержки советским новоязом. Зюганов бы обзавидовался, даже он так не умеет. А гебисты все умеют. "Люди труда".

Одно остается загадкой - при чем тут Гумилев? Его фамилия среди всей этой вакханалии - все равно как томик Мандельштама в уборной следователя МГБ.

Для справки: "люди труда" в 1920 году расстреляли Николая Гумилева; по их же милости его сын, Лев Гумилев, провел по тюрьмам и ссылкам примерно 15 лет. Странно, что на конкурсах имени Гумилева людям типа Рудени вообще позволяют открывать рот.

Алексей Рощин, ЖЖ