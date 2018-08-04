На сбор в составе женской сборной Беларуси отправились лишь четыре биатлонистки 2 4.08.2018, 18:25

ФОто: @belarusbiathlon

Сборная испытывает дефицит кадров?

4 августа женская и мужская сборная Беларуси отправились на учебно-тренировочный сбор в Антхольц. Интересно, что в составе женской национальной команды в Италию поехали лишь четыре биатлонистки: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Юркевич и Анна Сола. При этом Алимбекова продолжает восстанавливаться после операции на плече, пишет «Прессбол».

Напомним, по итогам сезона-2017/18 женская сборная Беларуси заняла восьмое место в Кубке наций. Это значит, что в предстоящем сезоне квота нашей команды составит пять биатлонисток в заявке на гонку и семь в заявке на этап.

ФОто: @belarusbiathlon

В составе мужской сборной Беларуси в Антхольц отправились Сергей Бочарников, Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Антон Смольский и Виктор Кривко. Тренировки продлятся до 26 августа. Следующий сбор в сентябре в Раубичах, совмещенный с участием в чемпионате страны по летнему биатлону, сообщает пресс-служба БФБ.