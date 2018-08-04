Фото объятий датской полицейской и мусульманки облетело весь мир 4.08.2018, 18:50

Фото: reuters

Объятия «поймал» фотограф Reuters.

Фотография полицейской, которая на демонстрации в Копенгагене обнимает эмоциональную женщину в никабе, стала одним из самых распространенных изображений Дании на этой неделе.

Об этом cообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание The Local.

Демонстрация состоялась в среду, когда вступил в силу новый закон, который запрещает гражданам скрывать лицо в общественных местах.

Во время демонстрации 37-летнюю женщину по имени Аях переполнили эмоции, а сотрудник полиции решила утешить ее.

Фото: reuters

Объятия "поймал" фотограф Reuters Эндрю Келли, и история с тех пор стала самой популярной на веб-сайте газеты Politiken. Пользователи социальных сетей также широко распространили фото.