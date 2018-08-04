«Пусть хотя бы на один день в разных городах появляются Площади Свободной Беларуси»
- 4.08.2018, 20:08
У каждого есть возможность поучаствовать в акции солидарности с Беларусью.
Об этом пишет сайт by.soli-day.org.
4 августа – Международный день солидарности с гражданским обществом Беларуси
Он был учрежден в 2012 году как ответ на арест Алеся Беляцкого руководителя правозащитного центра «Вясна» (освобожден досрочно в 2014 году). Нам было важно показать, что после всех событий гражданские активисты, правозащитники, журналисты Беларуси не остались в одиночестве. И мы будем продолжать привлекать международное внимание к ситуации с правами человека в Республике Беларусь.
Хотелось бы порадоваться, что мир стал другим - гуманнее, добрее. Но к сожалению, прямо в эти дни проводятся обыски у профсоюзов, аресты людей, выразивших солидарность со своими коллегами, продолжает применяться смертная казнь и многое другое.
Все же в этих условиях правозащитники и активисты продолжают работу, продвигая ценности ненасилия, прав человека. В Беларуси много гражданских инициатив и активных молодых людей, художников и музыкантов, мыслителей и поэтов.
Акция солидарности с ними — это возможность выразить им нашу поддержку и показать, что они не одиноки в своих действиях, а также рассказать жителям разных стран и городов об этих борцах за свободу и повторить на разных языках: «Солидарность сильнее репрессий!».
Если Вам близка идея поддержать гражданское общество Беларуси, это можно сделать несколькими способами:
• Распространять информацию о Дне солидарности информационные действия
• Отправить письмо в МВД и МИД Беларуси с просьбой сократить срок невъезда правозащитнице Елене Тонкачевой (председателю правления Центра правовой трансформации “Lawtrend”)
• Сфотографироваться с плакатами http://by.soli-day.org/materials/iam и опубликовать их в соцсетях с хэштэгом #4august #4августа #bysoliday
• Провести акцию в своем городе или стране.
• Например, “найти” Беларусь в своем городе и/или создать такое пространство, организовав символическое переименование улицы или площади. Пусть хотя бы на один день в разных городах появляются Площадь Свободной Беларуси, проспект Василя Быкова или улица Отмены смертной казни. Материалы для акции здесь http://by.soli-day.org/names
• Присоединиться к постоянным действиям по правам человека в Беларуси запрос направлять на адрес by-soliday@hrgroups.org
Присылайте нам фотографии с проведенных акций с указанием города - мы опубликуем их на сайте акции и в соцсетях.