«Пусть хотя бы на один день в разных городах появляются Площади Свободной Беларуси» 4.08.2018, 20:08

Фото: spring96.org

У каждого есть возможность поучаствовать в акции солидарности с Беларусью.

Об этом пишет сайт by.soli-day.org.

4 августа – Международный день солидарности с гражданским обществом Беларуси

Он был учрежден в 2012 году как ответ на арест Алеся Беляцкого руководителя правозащитного центра «Вясна» (освобожден досрочно в 2014 году). Нам было важно показать, что после всех событий гражданские активисты, правозащитники, журналисты Беларуси не остались в одиночестве. И мы будем продолжать привлекать международное внимание к ситуации с правами человека в Республике Беларусь.

Фото: spring96.org

Хотелось бы порадоваться, что мир стал другим - гуманнее, добрее. Но к сожалению, прямо в эти дни проводятся обыски у профсоюзов, аресты людей, выразивших солидарность со своими коллегами, продолжает применяться смертная казнь и многое другое.

Фото: spring96.org

Фото: spring96.org

Все же в этих условиях правозащитники и активисты продолжают работу, продвигая ценности ненасилия, прав человека. В Беларуси много гражданских инициатив и активных молодых людей, художников и музыкантов, мыслителей и поэтов.

Фото: spring96.org

Акция солидарности с ними — это возможность выразить им нашу поддержку и показать, что они не одиноки в своих действиях, а также рассказать жителям разных стран и городов об этих борцах за свободу и повторить на разных языках: «Солидарность сильнее репрессий!».

Фото: spring96.org

Если Вам близка идея поддержать гражданское общество Беларуси, это можно сделать несколькими способами:

• Распространять информацию о Дне солидарности информационные действия

• Отправить письмо в МВД и МИД Беларуси с просьбой сократить срок невъезда правозащитнице Елене Тонкачевой (председателю правления Центра правовой трансформации “Lawtrend”)

• Сфотографироваться с плакатами http://by.soli-day.org/materials/iam и опубликовать их в соцсетях с хэштэгом #4august #4августа #bysoliday

• Провести акцию в своем городе или стране.

• Например, “найти” Беларусь в своем городе и/или создать такое пространство, организовав символическое переименование улицы или площади. Пусть хотя бы на один день в разных городах появляются Площадь Свободной Беларуси, проспект Василя Быкова или улица Отмены смертной казни. Материалы для акции здесь http://by.soli-day.org/names

• Присоединиться к постоянным действиям по правам человека в Беларуси запрос направлять на адрес by-soliday@hrgroups.org

Присылайте нам фотографии с проведенных акций с указанием города - мы опубликуем их на сайте акции и в соцсетях.