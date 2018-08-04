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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на юге Беларуси

  • 4.08.2018, 19:31
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Cегодня вечером здесь прогнозируются сильные ливни и град.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на юге Беларуси: сегодня вечером здесь прогнозируются сильные ливни и град.

Как сообщает БелТА со ссылкой на Белгидромет, с 14.30 до 23.00 в южных районах страны ожидаются грозы, при грозах — местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Ливни и град будут в отдельных районах.

При этом в стране пока сохраняется жаркая погода — на юге температура воздуха составит 30-32 градуса со знаком плюс. В Минске прогноз на сегодня был 30-31 градус.


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