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Белоруска завоевала серебро ЧЕ-2018 по велотреку в гонке по очкам

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  • 4.08.2018, 20:33
Инна Савенко
Фото: minskcyclingclub.com

Инна Савенко набрала сумму 32 очка.

Белоруска Инна Савенко завоевала серебро в гонке по очкам на 25 км на чемпионате Европы-2018 по велоспорту на треке в Глазго, пишет tut.by.

Белоруска набрала сумму 32 очка.

Золото выиграла Мария Конфалоньери из Италии (33 балла). Бронза — в активе россиянки Гульназ Бадыковой (30).

Континентальный форум по велоспорту на треке, шоссе, маунтинбайку и BMX входит в программу первого в истории объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, включающего также состязания по гольфу, гимнастике, гребле, триатлону и водным видам спорта (они пройдут в Глазго), а также по легкой атлетике (их примет Берлин).


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