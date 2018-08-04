Белоруска завоевала серебро ЧЕ-2018 по велотреку в гонке по очкам

Белоруска завоевала серебро ЧЕ-2018 по велотреку в гонке по очкам1
- 4.08.2018, 20:33
Инна Савенко набрала сумму 32 очка.
Белоруска Инна Савенко завоевала серебро в гонке по очкам на 25 км на чемпионате Европы-2018 по велоспорту на треке в Глазго, пишет tut.by.
Белоруска набрала сумму 32 очка.
Золото выиграла Мария Конфалоньери из Италии (33 балла). Бронза — в активе россиянки Гульназ Бадыковой (30).
Континентальный форум по велоспорту на треке, шоссе, маунтинбайку и BMX входит в программу первого в истории объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, включающего также состязания по гольфу, гимнастике, гребле, триатлону и водным видам спорта (они пройдут в Глазго), а также по легкой атлетике (их примет Берлин).