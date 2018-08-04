Как «русский мир» потерпел крупное поражение 4.08.2018, 20:28

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Посол Украины во Франции рассказал о проколе Путина на встрече с Макроном.

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что дочь киевского князя Ярослава Мудрого королева Франции Анна якобы являются русской, вызвал большой резонанс и возмущение среди французских граждан, и в результате сыграло в пользу Украины.

Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Олег Шамшур в интервью "Сегодня". Такое высказывание Путин сделал в мае 2017 года на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.

"В моих беседах с французами во время обсуждений итогов визита Путина она все время фигурировала, о ней часто вспоминали даже люди, далекие от политики. Сама фигура Анны Киевской во Франции довольно известна. Но не всегда известна правильная украинская атрибуция, однако динамика, на мой взгляд, довольно неплохая. Вот скажем, последняя книга, которая вышла об Анне Киевской, называлась Анна Киевская. Принцесса, которая пришла из Украины" – то есть украинская принцесса", – рассказал дипломат.

Также Шамшур рассказал о созданном в 2013 году Культурном центре имени Анны Киевской во французском городе Сенлис и то, как заявление Путина повлияло на его развитие.

"Как ни парадоксально, фейковое заявление российского лидера произвело положительный эффект – еще больше людей захотели присоединиться к развитию центра. Совместными усилиям активистов украинской громады во Франции, украинского государства и украинских благотворителей были нивелированы усилия россиян сделать из Сенлиса один из ключевых центров распространения идей "русского мира" во Франции", - поведал он.

"Это очень важно еще и потому, что у нас с французами не так много общих точек соприкосновения. Нельзя сказать, что их вообще нет: и деятели культуры (в частности, известный танцор и хореограф Серж Лифарь), и Григор Орлик – известный дипломат и военный деятель (сын Пилипа Орлика, агент дипломатической службы французского короля Людовика XV – Авт.). Впрочем, даже среди них Анна Киевская стоит отдельно, она сыграла заметную роль в истории Франции, о ней знают гораздо больше людей", - рассказал посол.