В «битве за урожай» - первые потери 3 4.08.2018, 20:41

В разгар уборочной лишились должностей три чиновника сельскохозяйственной отрасли Витебской области.

Как стало известно «ННВ» освобождены от занимаемых должностей заместитель председателя Витебского облисполкома Виктор Аскерко, курировавший агропромышленный комплекс, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Иван Фёдоров, а также генеральный директор Витебского концерна «Мясо-молочные продукты» Виктор Славецкий.

Слухи о снятии в разгар уборочной чиновников, курирующих сельское хозяйство области, и руководителя крупнейшего агропромышленного концерна региона появились неделю назад. Теперь «ННВ» смогли получить подтверждение этой информации из неофициального источника. На сайте облисполкома должности Аскерко и Федорова уже вакантны, но на сайте «Мясо-молочных продуктов»гендиректором указан пока Славецкий.

Виктору Аскерко 58 лет, заместителем председателя Витебского облисполкома он стал в начале 2016 года, а до этого был директором унитарного предприятия «Борисовский комбинат хлебопродуктов».

В конце того же года комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома возглавил Иван Федоров, который раньше работал заместителем председателя этого комитета.

А вот Виктор Славецкий возглавлял Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» почти десять лет. Кроме того Славецкий, которому сейчас 56 лет, избирался депутатом Витебского облсовета в 2014 и 2018 годах. Примечательно, что в мае этого года он был награжден орденом Почета.