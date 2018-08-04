База данных о доходах населения: испытания начаты 10 4.08.2018, 21:07

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МНС будет знать о доходах белорусов из-за рубежа.

Программный комплекс, с помощью которого налоговики будут контролировать все доходы граждан проходит тестовые испытания, сообщается на сайте МНС. Они продлятся до конца года, и подключиться к ним может любой субъект хозяйствования, который хочет заранее подготовиться к очередным изменениям в своей работе, пишет «Экономическая газета».

Дело в том что использование базы данных о доходах станет обязательным с 1 января 2019 г., когда все налоговые агенты будут должны каждый квартал предоставлять информацию о доходах граждан в налоговые органы в электронном виде – своеобразную справку об их доходах. «Заведует» этим ресурсом СООО «Белорусские облачные технологии».

Сообщается, что при его разработке было решено несколько задач:

1) обеспечение возможности ввода данных о доходах из регистров бухгалтерского учета в базу данных с клавиатуры компьютера;

2) проверка введенных данных, в т.ч. взятых из бухгалтерских программ, на правильность заполнения перед отправкой в налоговые органы и, если все хорошо, отправка их через Интернет;

3) обеспечение обратной связи. Налоговый агент должен получить подтверждение о получении отправленной информации, а также о результатах ее проверки налоговиками и выявленных ошибках.

Сообщать придется практически обо всех доходах и денежных поступлениях (например, о кредитах и займах, суммах, полученных от продажи квартир, жилых домов и автомобилей), вне зависимости от того, уплачивается с них подоходный налог или нет, о налоговых вычетах, расходах граждан по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Список исключений, о которых не придется «докладывать», чрезвычайно мал: микрозаймы, коммерческие займы, отдельные виды кредитов, доходы, выплачиваемые заготовителями.

Подавать «электронную» справку надо будет в инспекцию МНС по месту постановки отправителя информации на учет. А для создания этой справки МНС предлагает два варианта: 1) использовать специальную программу «налоговый агент», которую уже сейчас можно скачать на сайте налогового ведомства и которая преобразует введенные данные в формат базы данных; 2) применить сервис «личный кабинет» на сайте МНС, доступ к которому осуществляется с помощью электронной цифровой подписи, где будет создан специальный раздел.

Комментарий «ЭГ».

Новый программный ресурс – это мечта любого контролера. Все легальные доходы граждан окажутся видны налоговикам, отследить людей, получающих значительные денежные суммы, теперь не составит труда. Будем надеяться, что переданную информацию хорошо защитят от «хакеров» и злоумышленников.