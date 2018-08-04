Протесты в Иране охватили десять крупнейших городов страны 4.08.2018, 21:25

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Протестующие выкрикивают лозунги «Смерть диктатору».

В Иране четвертый день продолжаются массовые протесты из-за тяжелой экономической ситуации. Как сообщает "Радио Свобода", недовольство иранцев вызвала инфляция и экономические трудности, связанные с падением национальной валюты – риала.

В СМИ отмечают, что среди протестующих звучали лозунги "Смерть Хаменеи!" (верховный лидер Ирана), "Смерть диктатору!", а также призывы сбросить клерикальную власть страны.

По данным западных и ближневосточных СМИ, 2 августа массовыми демонстрациями были охвачены 10 крупнейших городов ИРИ, включая её столицу: Тегеран, Мешхед, Исфахан, Керманшах, Шираз, Ахваз, Карадж, Хамадан, Урмия и Варамин.