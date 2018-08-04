Как Александр Куллинкович задал неудобный вопрос Лукашенко 4.08.2018, 21:34

2,086

Фото: Holiday.by

Памяти великого музыканта.

Я слушал «Нейро Дюбель» ещё со школьных времён. Тогда записи этой группы среди слуцкой молодёжи распространялись ещё на кассетах. Подпольно. Это было частью местного андеграунда. Мы приходили в гости друг к другу, ставили плёночные кассеты на запись. Часто качество записей было очень ужасным из-за того, что копировали «копии копий копий кассет». Но это были мелочи, пишет Алесь Достанко для сайта «Слуцкий курьер».

Я точно знаю, что среди случчан есть те, кто слушали и слушают эту группу, и были на её концертах. И для них солист Александр Куллинкович — не просто имя какого-то очередного певца. Можно много говорить о его творчестве, по-разному относиться к панк-року и матерным словам в его песнях. Кто-то даже скажет: да, был хулиганистым панком в творчестве, но по жизни был тихим, скромным и даже чересчур добрым человеком.

Ещё он был не только певцом. Вёл отличную колонку для независимого новостного сайта NAVINY. BY и газеты «Советская Белоруссия».

Я не знал его лично, хотя, будучи уже журналистом, мельком пересекался с ним. Но в любом случае, новость о его смерти задела. Ведь с его песнями и публикациями связано много воспоминаний. Но запомнился Александр Куллинкович не только этим.

В январе 2013 года на пресс-конференции Лукашенко Александр Куллинкович задал емувопрос: «Почему существуют эти „чёрные списки“ деятелей культуры?». Он имел в виду некие предполагаемые списки, из-за которых многие белорусские музыканты почти или вообще не могут выступать в своей родной стране.

Тогда Лукашенко ответил, что ничего о «чёрных списках» не знает и поручил доложить о них. Лидер «Нейро Дюбеля» отнёсся к подобному заявлению скептически, но 6 мая 2013 года в клубе «Re:Public» состоялся концерт-фестиваль «День Радио», на котором впервые за полуторагодовое существование клуба группа открыто выступила под своим названием.

Концерт был организован «Еврорадио» с целью выяснить, действительно ли ряд групп был вычеркнут из негласного «чёрного списка», и фактически означал снятие с группы негласных запретов.

Больше мне сказать нечего. Просто прочитайте материалы тех, кто знал его лучше.