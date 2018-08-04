В чем шанс минского «Динамо» с «Зенитом»? 4.08.2018, 21:45

Субботняя игра питерцев с «Арсеналом» убедила, что шансы у белорусской команды есть.

Следующим соперником минского "Динамо" в квалификации станет питерский "Зенит". В былые годы мы бы сказали, что это почти непроходимый жребий. Однако субботняя игра питерцев с "Арсеналом" убедила во мнении, что шансы у белорусской команды есть, пишет "Прессбол".

Тульский "Арсенал", несколько ослабший по сравнению с прошлым сезоном, по своему уровню сопоставим с минским "Динамо". Поэтому субботняя встреча вполне могла считаться полноценной репетицией для "Зенита". В Питере не могут допустить и мысли, чтобы остаться без еврокубков. Поэтому для клуба, который во внутреннем первенстве, понятно, ставит максимальные цели, важен сейчас каждый матч.

В межсезонье многое поменялось на берегах Невы. Прошлый чемпионат под руководством Роберто Манчини получился без преувеличения провальным. Только так можно расценить итоговое пятое место для обладателя самого большого бюджета в России. Не радовала и сама игра, и микроклимат в раздевалке, да и подбор футболистов не вполне соответствовал тем суммам, которые были за них заплачены. И вызывала вопросы тенденция развития "Зенита" в целом.

Приглашение Сергея Семака можно считать в какой-то мере попыткой начать решать все эти проблемы. Два предыдущих десятилетия "Зениту" был свойственен европейский крен. Здесь со времен Петржелы делали ставку на иностранных специалистов, активно приглашали сильных легионеров.

А после того, как сошло со звездной траектории поколение Аршавина-Денисова, этот крен стал еще более явным. Последние тренеры — Виллаш-Боаш, Луческу, Манчини — постоянно вступали в конфликты с местными игроками. И дело даже не в том, как решались эти проблемы. Обладая такими кадровыми и финансовыми ресурсами, "Зенит" по идее на одной ноге должен был выигрывать один чемпионат за другим, а по факту был просто расколот и не показывал того, чего от него ждали.

Семак сразу обозначил другой вектор. Он доверяет своим! Из аренды вернулись Дзюба, Шатов и сразу же попали в основной состав. Впрочем, такого уж выбора у нового наставника и нет. Потому как редкий случай — в нынешнее межсезонье "Зенит" пока не оформил ни одного трансфера.

Два первых матча "Зенит" выиграл, однако отнюдь не во впечатляющей манере. Притом что "Енисей" и "Арсенал" соперники не самого высокого уровня, питерцы не имели подавляющего преимущества. А победили, скорее, на классе или даже на везении. Например, исход встречи с туляками решила ошибка голкипера гостей Левашова, не подстроившегося под удар-навес Шатова со штрафного.

"Зенит" давил, владел территорией. Однако четкого впечатления, во что играет команда, не сформировалось. В центре поля трио Кузяев — Нобоа — Паредес немного подменяют друг друга. Каждый из них обладает выверенным пасом, однако они не настолько резки и изобретательны, чтобы здорово разгонять атаки. На крыльях атаки играли Шатов и Мак, и, честно говоря, и тот, и другой бледные тени своего прошлого величия. У уральца и словака есть определенный уровень, но это не те Шатов и Мак, что два-три года назад почти считались ровней Халку и Вицелю.

Но самая спорная фигура — Дзюба в центре нападения. При всех его геройствах на чемпионате мира Артем — форвард рабоче-крестьянского стиля: побороться, зацепиться, скинуть. И поэтому он раскрывался в середняках. Например, в прошлом сезоне он выступал как раз за "Арсенал". Однако в таких командах, как "Спартак" и "Зенит", Дзюбе в полной мере проявить себя не удавалось. Имея такого форварда впереди, игроки инстинктивно сваливаются на навесы, навал, а это не совсем тот футбол, который должен исповедовать фаворит. Возможно, ситуация изменится с выздоровлением Кокорина. Но на нынешний момент у "Зенит" проблемы с самым главным — со стилем игры! Это значит, что футболисты не всегда понимают до конца свои функции на поле.

К обороне "Зенита" по субботнему матчу меньше всего вопросов, но, возможно, просто потому, что "Арсенал" не ставил серьезных задач перед хозяевами. В целом же видно, что "Зенит" играет под огромным давлением. Это обычное дело — слишком уж высоки здесь требования. К слову, в еврокубках это питерцев подводит регулярно. Поэтому можно посоветовать "Динамо" сделать то, что не смогли до конца довести "Арсенал" и "Енисей", — терпеть, ждать своего шанса, но ни в коем случае не отказываться от полноценной контригры. Именно то, что туляки глубоко сели в оборону уже в начале второго тайма, предопределило их поражение.