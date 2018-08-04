Во Франции начали продавать голубое вино 4.08.2018, 21:52

Во французском городе Сет в продаже появилось десертное вино цвета морской волны.

Об интересном алкогольном напитке пишет сайт «Факти» со ссылкой на The Guardian,

– Вино имеет голубой цвет благодаря натуральному красителю антоцианину, который получают из кожицы красного винограда, – говорится в сообщении.

Вино имеет насыщенный аромат и сладкий фруктовый привкус. Местные предприниматели называют напиток “прекрасным летним аперитивом”. Стоимость одной бутылки вина варьируется от €12 до €18. Пока что Vindingo можно купить только в городе Сет, но вскоре его завезут и в винную столицу Франции – Бордо.