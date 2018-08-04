Витренко: Партнеры «Газпрома» по «Северному потоку – 2» до сих пор не стали акционерами проекта 4.08.2018, 21:54

Европейские компании боятся санкций США.

Европейские компании, которые являются партнерами "Газпрома" по строительству газопровода "Северный поток – 2", до сих пор не стали акционерами проекта, заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко в интервью "Новому времени", которое вышло 3 августа.

По его словам, в вопросе противодействия строительству этого газопровода "Нафтогаз" и правительство действуют как единая команда и "используют много разных путей".

"Мы выступаем против "Северного потока – 2", например, достигая того, что США уже ввели определенные санкции. Определенные санкции являются открытыми, определенные санкции являются реальной угрозой для партнеров "Газпрома" по "Северному потоку – 2", – сказал он.

Витренко добавил, что "уже сейчас видно определенное приостановление некоторых процессов".

"Начиная с того, что партнеры "Газпрома" по "Северному потоку – 2" до сих пор не стали акционерами этого проекта. То есть все эти ENGIE, Shell, Wintershall и так далее не являются акционерами. Они боятся. Да, они придумали схему, они одалживают деньги "Газпрому". Но это, во-первых, не вход в проект, во-вторых, известны определенные детали, как это было структурировано. Это очень яркий признак того, что они очень осторожно к этому относятся", – подчеркнул коммерческий директор НАК.

По его словам, эти компании прямо говорят о том, что риск американских санкций для них является очень существенным. "И поэтому они хотят, чтобы как-то этот вопрос был урегулирован на уровне отношений Европы и США", – добавил он.