Ларс Бюнгер: В Беларуси все может поменяться уже завтра 4.08.2018, 22:06

Ларс Бюнгер

Фото: spring96.org

Правозащитник мечтает однажды приехать в свободную Беларусь.

Председатель международной правозащитной организации Libereco - Partnership for Human Rights Ларс Бюнгер рассказал Правозащитному центра "Весна" о своей деятельности по Беларуси, темах, которые больше всего волнуют, и тех изменения, которые необходимы в стране.

Впервые немецко-швейцарский правозащитник попал в Беларусь 18 лет назад. Он отмечает, что за это время общая политическая ситуация в Беларуси не изменилась очень сильно.

- Видит ли Libereco какие-то позитивные тенденции в сфере прав человека в Беларуси?

- Лукашенко находится у власти уже двадцать четыре года. И общая политическая ситуация не сильно изменилась. Есть диктатура, есть один руководитель, и он не допустит, чтобы кто-то забрал его власть. Это общая перспектива, и это очень печально. Я знаю много людей, которые раньше жили в Беларуси около 10-12 лет назад. Они были очень активны, участвовали в демонстрациях и так далее.

И некоторые из них были в тюрьме, а некоторые стали жертвами пыток. И поэтому некоторые покинули страну. И я понимаю, что некоторые из моих друзей моего возраста покинули страну, потому что они не видят никаких перспектив, чтобы получить хорошую работу. Это для меня очень печально в каком-то смысле.

Фото: spring96.org

Но я заметил, что все-таки есть люди, которые пытаются что-то изменить. Конечно, я приезжаю в Беларусь в течение 18 лет и я замечаю определенные изменения, такие как большие супермаркеты и торговые центры, новые рестораны и кафе, современные автобусы, больше западного образа жизни со смартфоном и другими вещами, которые также есть у нас в Германии. Да, конечно, общие обстоятельства более современные, но политическая ситуация и ситуация в области прав человека остается на прежнем плохом уровне.

Последние годы мы видим, что есть всего несколько политических заключенных, оказавшихся в тюрьме на длительные сроки, но все может поменяться уже завтра. Поэтому в любой момент по какой-то причине может произойти большая акция протеста, а потом милиция снова будет применять насилие против мирных демонстрантов, и люди получат длительные сроки тюремного заключения, как только власти почувствуют, что это может быть опасно для них.

Ларс Бюнгер отмечает, что в Беларуси ситуация на данный момент гораздо лучше, чем, например, в России, Донбассе, Сирии или Турции. Однако, правозащитник считает, что Лукашенко не изменится и что любые изменения в сторону демократии с Лукашенко невозможны.

И все-таки Ларс Бюнгер рад, что теперь есть только два политических заключенных, и один из них (Дмитрий Полиенко) будет освобожден осенью этого года. Ведь он помнит, как после выборов 2010 года был список из пятидесяти человек, которые получили тюремные сроки, и оценивает нынешнее положение - как значительно лучшее.

- С какими проблемами, кроме прав бездомных, Libereco работает в Беларуси или хочет работать в будущем?

- Тема бездомных является совершенно новой для нас. И мы на самом деле еще не начали с ней работать. Несколько лет назад, в 2013 году, был случай Алексея Щадрова, католического священника, который был обвинен по статье 193.1, и существовала опасность, что он может попасть в тюрьму и что его приют для бездомных может быть закрыт. И мы работали с ним. И, в конце концов, это был маленький успех, потому что обвинения против него были сняты.

Это был первый раз, когда мы заметили эту проблему, что люди, которые являются активными, которые занимаются бездомными, пытаясь им помочь, они также могут столкнуться с репрессиями, например, как активисты Food Not Bombs. И мы подумали, что было бы хорошо работать по этой теме. А потом во время Чемпионата мира по хоккею мы получали сообщения о бездомных, которых убирали с улиц и выбрасывали из города. И мы захотели узнать больше о ситуации с бездомными в Беларуси.

Другие темы, по которым мы работаем в Беларуси, это, конечно, свободы ассоциации, собраний и выражения мнений. Мы начали кампанию опекунства, чтобы найти депутатов Европейского парламента или немецкого Бундестага, которые могли бы стать "крестными отцами" для политических заключенных в Беларуси, потому что тогда - после выборов 2010 года - их было очень много. И нам удалось найти почти двадцать депутатов.

Фото: spring96.org

Ларс Бюнгер подчеркивает, что Libereco очень заинтересована в ситуации с правами человека в Беларуси. И если есть необходимость в принятии каких-либо мер, публикации заявлений или запуска акции, члены организации всегда "за". Например, когда Алесь Беляцкий был в тюрьме, Libereco начала кампанию в Facebook в его поддержку под названием «Мы все Алесь». Правозащитники также начали кампанию в поддержку одного из двух политических заключенных в Беларуси, Михаила Жемчужного.

- Мы не очень большая организация. Всего, у нас есть около 40 членов. И некоторые из нас работают по Украине, а другие - по Беларуси. За последние несколько лет мы также работали с темой выборов в Беларуси. Это был проект Belarus Votes, когда мы привезли группу журналистов из Литвы, Польши и Беларуси, чтобы они писали о выборах. Следующие выборы пройдут в 2020 году, и они могут стать хорошим поводом, чтобы сделать еще один раунд этого проекта.

Мы также заметили, что более заметными стали репрессии против ЛГБТ-сообщества. И это тоже может быть еще одной темой для нас. Проблема была не такой заметной раньше, но в течение последних нескольких месяцев она стала более публичной в средствах массовой информации.

- Какие изменения заставят вас остановить работу по Беларуси?

- Если бы могли состояться выборы, справедливые, свободные и демократические. И люди бы не боялись говорить свободно. И не было бы больше задержаний мирных демонстрантов. И, конечно, не было бы больше пыток и смертной казни. Если все эти права будут уважаться в Беларуси, то, возможно, мы будем вынуждены сосредоточиться на других странах.

Я очень надеюсь, что однажды я смогу просто приехать сюда, чтобы встретиться с друзьями или для отдыха, вместо того, чтобы слышать все эти печальные истории о нарушениях прав человека. Я мечтаю об этом. И я мечтаю об этом на протяжении вот уже восемнадцати лет. Но я действительно надеюсь, что это произойдет в ближайшее время.

Libereco - Партнерство по правам человека была основана в 2009 году. Организация объединяет активистов из Германии и Швейцарии ради работы на благо улучшения ситуации с основными правами человека в Беларуси и Украине, в том числе свободой выражения мнений, собраний, ассоциаций, печати, совести и религии.