«Cокрушительные санкции» США могут сильно ударить по российскому рублю 4.08.2018, 22:22

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Очень чувствительными для Москвы могут стать санкции против госдолга России.

Российской экономике угрожают новые санкции США. Влиятельные сенаторы от обеих партий предложили пакет мер, которые должны мотивировать Россию «вывести войска из Украины», «прекратить создавать хаос в Сирии» и отказаться от кибератак. Ограничения, по задумке инициаторов, должны в первую очередь ударить по рублю. Как новые санкции должны повлиять на экономику России, выяснял корреспондент RTVI Андрей Ежов.

Законопроект о новом пакете санкций в Сенат внесли республиканец Линдси Грэм и демократ Роб Менендес. К новой редакции присоединились еще несколько видных сенаторов от обеих партий — демократы Бен Кардин и Джин Шаин, а также республиканцы Кори Гарднер и Джон Маккейн.

Линдси Грэм, сенатор США: «Наша цель — изменить статус-кво и наложить на Россию сокрушительные санкции, пока Путин не прекратит вмешиваться в выборный процесс в США, не остановит кибератаки на американскую инфраструктуру, не покинет Украину и не перестанет пытаться посеять хаос в Сирии».

Действительно, едва ли не самыми существенными для Москвы могут стать санкции против госдолга России, включая запрет на покупку государственных облигаций; ощутить последствия этого в полной мере (если ограничения утвердят), смогут рядовые россияне. Аналитики CitiGroup считают, что при негативном развитии событий рубль может потерять от 5 до 15% стоимости, курс может снизиться до 73 рублей за доллар. Сейчас за единицу американской валюты дают 63 рубля. В числе предлагаемых экономических мер и запрет на участие американских граждан и компаний в энергетических и нефтедобывающих проектах, которые осуществляет Россия. Само собой, на гражданах такие ограничения косвенно также могут сказаться.

Что касается других санкционных предложений — американские сенаторы хотят запустить процедуру детального исследования активов, которые могут принадлежать Владимиру Путину — в том числе, через третьих лиц. Ограничительные меры ждут и людей, приближенных к российскому президенту — либо тех, кто прямо или косвенно способствуют незаконным и коррупционным действиям в интересах Путина. Тут сразу же вспоминается опубликованный Минфином США в январе «Кремлевский доклад» из 210 чиновников и предпринимателей, куда входит едва ли не все российское правительство, а также видные олигархи. В документе есть и секретная часть, в США не раз говорили, что его фигуранты со временем могут стать объектами санкций.

Одним из главных поводов для разработки нового законопроекта о санкциях стала киберактивность России во время президентской кампании в США и после, поэтому часть предлагаемых ограничений касается как раз этой сферы. Внесенный в Сенат «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» предусматривает санкции против любого человека, который имеет возможность осуществлять вредоносную деятельность в компьютерной сфере. То есть, условным Евгением Пригожиным США ограничиваться не хотят, санкции могут настичь любого, кого уличат в киберпреступлении, либо намерении его совершить. Рядом — пункт об ужесточении наказаний за сетевые атаки на объекты критической инфраструктуры — например, избирательные системы, электросети и прочие стратегические объекты.

Еще один любопытный пункт — это планы проведения Госдепартаментом США оценки России на предмет спонсирования терроризма. Здесь, по мнению экспертов, камнем преткновения могут стать хорошие отношения Москвы с «Хезболлой» и некоторыми палестинскими группировками, которые в Вашингтоне считают террористическими. Если Кремль признают «спонсором терроризма», то Россия встанет в один ряд с Северной Кореей, Сирией, Ираном и Суданом.

Ну и что касается внутренних решений, призванных противодействовать России — в США создадут Национальный центр по борьбе с гибридными угрозами. Задачами центра станут защита энергетических компаний, банков и других отраслей от кибератак. В рамках работы Центра частный сектор и правительство будут сотрудничать для выявления потенциальных угроз.

Для вступления в силу закон теперь должны одобрить Сенат и Палата представителей Конгресса, после чего его подпишет президент США.