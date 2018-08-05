Активистка из Могилева: Я с детства стремлюсь к чему-то большему 5.08.2018, 8:28

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Алеся Цумарева

Фото: mspring.online

Могилевчанка запускает уникальный для Беларуси проект в родном городе.

В конце августа в Могилеве появится «Территория людей» — пространство, в котором любой человек с ментальным или физическим недугом сможет быть при деле, пишет «Могилевская весна».

Фото: mspring.online

В 1981 году, когда родилась Алеся Цумарева, врачи поставили ей диагноз «детский церебральный паралич». Спустя десятилетия она выиграла региональный конкурс предпринимательских идей бизнес-школы ИПМ в 2017 году. Более того, на республиканском уровне жюри оценило «Территорию людей» как лучший социальный проект.

Такого в Беларуси ещё нет – проект «Территория людей» должен объединить в себе функции центра обучения, студии красоты и магазина сувениров людей с инвалидностью.

Фото: mspring.online

Он откроется по адресу Первомайская, 20 (слева от входа в магазин «Могилевчанка»). Это помещение почти в сто квадратных метров, каждый из которых используется по максимуму:

— У нас будут продаваться сувениры, которые ребята делают своими руками. Люди с инвалидностью многогранны – кто-то вяжет, кто-то вышивает, кто-то занимается декупажем. Мы будем стараться помогать всем, кто занимается искусством и не только. Все, что нужно – это чтобы люди зарегистрировались как ремесленники. У меня самой открыто ИП, я плачу налоги и работаю под реализацию, — рассказывает Алеся Цумарева.

Фото: mspring.online

С помощью бренда одной из косметических компаний на «Территории людей» будет открыта первая в Могилеве студия красоты для девушек с инвалидностью. Тут же будет пункт выдачи их косметики. За это компания оплатит часть аренды. Ещё одна важная часть помещения – учебный класс на 10-15 человек.

— Мы будем обучать людей с инвалидностью продажам, SMM, ведению бизнеса, — рассказывает хозяйка проекта. – Далеко не каждого человека с инвалидностью возьмут на работу. Но ведь можно научиться правильно вести документацию, налоговое управление – человек с такими навыками наверняка пригодится работодателю.

Один из недостатков помещения – недоступность для колясочников. Специально для них, по словам Алеси Цумаревой, будет вестись онлайн-обучение. Кроме этого, у «Территории людей» есть договоренность с Домом ветеранов, куда они будут ездить для встреч с колясочниками, поскольку там существует необходимая инфраструктура.

Автор проекта хочет охватить как можно больше человек с инвалидностью:

— Есть люди, заточенные под бизнес, есть заточенные под Интернет, а есть те, кто хотел бы работать руками, но он ничего не умеет. Специально для них мы будем проводить обучение по изготовлению хэнд-мэйд сувениров. Также надо учитывать, что есть люди с ментальными нарушениями, которые физически не могут выполнять какую-то серьезную интеллектуальную работу. Но зато они могут хорошо работать руками. Человек будет при деле, при этом сможет заработать немного денег, — считает Цумарева.

Глобальная цель «Территории людей» — стать туристической точкой Могилева.

— Такого центра обучения и одновременно магазина, который бы специализировался на продаже сувениров с историей, в Беларуси нет, — заявляет автор проекта.

Она благодарна городу и бизнесменами, которые помогли «Территории людей». Сегодня для Алеси Цумаревой дело чести привести её проект к успеху. В неё поверили другие люди с инвалидностью. Она уверена, что если подведет их, то верить они вообще никому не будут:

— Я с детства стремлюсь к чему-то большему. В советское время инвалиды должны были учиться в закрытом учреждении, но мои родители смогли настоять, чтобы я училась в общеобразовательной школе. Я её неплохо закончила. Потом был техникум и институт, прошла кучу курсов. Пришло время делиться тем, что знаешь.

Фото: mspring.online

«Территория людей» должна стать дополнительным мотиватором для людей с инвалидностью. Алеся сетует, что каждый год перед Днём людей с инвалидностью 3 декабря резко начинается бурная деятельность — спортивные мероприятия, бесплатные походы в кино, выставки ремесленников с инвалидностью. А потом на протяжении года тишина. Она хочет исправить это:

— Люди с инвалидностью стараются сделать сувениры к 3 декабря. Потому что будет выставка, и если сувенир станет лучшим, то будет поощрение. Конечно, это мотивация. Но зачем потом человеку что-то делать, если это никому не нужно. На «Территории людей» он будет востребован всегда.

«Территория людей» откроется 30 августа в 12:00.