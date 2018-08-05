Трамп: Эффект от пошлин на товары из Китая превысил ожидания 3 5.08.2018, 8:33

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Американские санкции работают намного лучше, чем кто-либо предполагал.

Эффект от торговых пошлин на товары из Китая превысил ожидания, написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Пошлины работают намного лучше, чем кто-либо мог ожидать. Китайский рынок упал на 27% за последние четыре месяца, и они ведут переговоры с нами", – отметил он.

Tariffs are working far better than anyone ever anticipated. China market has dropped 27% in last 4months, and they are talking to us. Our market is stronger than ever, and will go up dramatically when these horrible Trade Deals are successfully renegotiated. America First....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 августа 2018 г.

Трамп добавил, что американский рынок "сейчас сильнее, чем когда-либо" и резко вырастет, "когда эти ужасные торговые сделки будут успешно пересмотрены". 6 июля США ввели против Китая таможенный сбор в размере 25% на товары стоимостью $34 млрд.

Трамп также анонсировал дополнительные пошлины на китайскую продукцию еще на $16 млрд. В этот же день Китай установил ответные тарифы на ввоз американских товаров объемом $50 млрд.

Администрация Трампа подготовила дополнительные 10-процентные пошлины на продукцию из Китая в объеме $200 млрд. Проект решения опубликовали 10 июля. Процедурное рассмотрение документа должно завершиться в августе. В Китае заявили, что это намерение является неприемлемым.

Спикер Белого дома Линдси Уолтерс сказала 3 августа, что США открыты для переговоров с Китаем по поводу урегулирования торговых споров. Всемирный банк допускает, что торговая война может привести к глобальному экономическому кризису.