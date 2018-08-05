Трамп: Эффект от пошлин на товары из Китая превысил ожидания

Трамп: Эффект от пошлин на товары из Китая превысил ожидания3
- 5.08.2018, 8:33
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Американские санкции работают намного лучше, чем кто-либо предполагал.
Эффект от торговых пошлин на товары из Китая превысил ожидания, написал президент США Дональд Трамп в Twitter.
"Пошлины работают намного лучше, чем кто-либо мог ожидать. Китайский рынок упал на 27% за последние четыре месяца, и они ведут переговоры с нами", – отметил он.
Tariffs are working far better than anyone ever anticipated. China market has dropped 27% in last 4months, and they are talking to us. Our market is stronger than ever, and will go up dramatically when these horrible Trade Deals are successfully renegotiated. America First.......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 августа 2018 г.
Трамп добавил, что американский рынок "сейчас сильнее, чем когда-либо" и резко вырастет, "когда эти ужасные торговые сделки будут успешно пересмотрены". 6 июля США ввели против Китая таможенный сбор в размере 25% на товары стоимостью $34 млрд.
Трамп также анонсировал дополнительные пошлины на китайскую продукцию еще на $16 млрд. В этот же день Китай установил ответные тарифы на ввоз американских товаров объемом $50 млрд.
Администрация Трампа подготовила дополнительные 10-процентные пошлины на продукцию из Китая в объеме $200 млрд. Проект решения опубликовали 10 июля. Процедурное рассмотрение документа должно завершиться в августе. В Китае заявили, что это намерение является неприемлемым.
Спикер Белого дома Линдси Уолтерс сказала 3 августа, что США открыты для переговоров с Китаем по поводу урегулирования торговых споров. Всемирный банк допускает, что торговая война может привести к глобальному экономическому кризису.