Юрий Хащеватский: В Беларуси произошел общегосударственный «инсульт» 19 5.08.2018, 8:38

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Юрий Хащеватский

Диктатора уберет народ, а не провидение.

Об этом в интервью Charter97.org заявил известный белорусский режиссер Юрий Хащеватский, комментируя ситуацию со слухами вокруг резкого ухудшения состояния здоровья Лукашенко.

- Новость об «инсульте» Лукашенко была, пожалуй, самой обсуждаемой в течение недели. А БТ опровергло слухи более чем через сутки после их появления. По вашему мнению, что это на самом деле было?

- Это была надежда на то, что мечта большинства белорусов наконец-то исполнилась. Это была надежда на то, что белорусский Бог есть и думает о белорусах. Это была надежда большинства – думаю, процентов 80 - на то, что будут реализованы чаяния почти каждого гражданина Беларуси.

Но, как это часто бывает, мечты остались мечтами. Хотя каждый из нас, а особенно молодые люди, теперь еще более отчетливо понимает, что время работает все-таки в нашу пользу.

А инсульт этот на самом деле существует давно и его можно назвать общегосударственным. Это инсульт в экономике, инсульт в мозгах лукашенковской «вертикали».

Но – есть и другой инсульт. Инсульт в нашем умении отстаивать самих себя. Инсульт нашего общебелорусского достоинства. Он ведь тоже существует – давайте смотреть правде в глаза. Дело не только в Лукашенко.

Дело еще и в наших мечтах, будто бы от всего этого сволочизма нас избавит простой инсульт. Это было бы слишком просто.

Но на самом деле таких «халявных» вариантов не бывает. Ведь простой инсульт Лукашенко, о котором мечтает – подчеркиваю – большинство граждан страны, сам по себе ничего не даст.

Потому что система выстроена – и обществу необходимо ее преодолеть. И просто инсульт – чисто медицинский – у Александра Григорьевича делу мало поможет. Ведь не может же он произойти сразу у всей «вертикали». Сколько о таком ни мечтай – вряд ли оно в одночасье случится.

И останутся различные Шуневичи, Кобяковы, Мясниковичи. Выплывут откуда-нибудь из подворотни очередные Заметалины, опять нам что-то пообещают, опять найдутся те, кто им поверит и выберут не пойми что.

Хочу сказать, что гражданам Беларуси надо научиться рассчитывать не на Божий дар и провидение, а на свои силы. Дорогие мои, «инсульт» Лукашенко находится в наших руках. Пора вспомнить о том, что все мы – люди. Вспомнить о том, что у нас есть права. Вспомнить о простых человеческих ценностях. Вспомнить о библейских истинах, которые говорят: «не сотвори себе кумира», «не лжесвидетельствуй», «не укради» - и так далее.

Вспомнить о том, что все эти ценности нынешней властью попраны. Меня расстраивает, что многие этого не помнят и не умеют объединиться, чтобы защитить себя и то, что им дорого, а продолжают надеяться на «инсульт». Ну, даст Бог, он случится – а что дальше?

- Но согласитесь, что людям порой нужна обычная надежда. Разве вы не ждали, что вот-вот – и по телевизору покажут «Лебединое озеро»?

- Вы знаете, я этот балет в своей жизни уже очень часто видел и музыку эту слышал. И наблюдал, как после нее мало что менялось. Пока не появился Горбачев, который на некоторое время – хотел он этого или нет – раскрепостил общество. Помню, как мы просто млели от того, что должны быть гласность и свобода слова. И как потом оказалось, что эта свобода слова продается – в том числе и людьми, которые за нее воевали.

Помню, как мы ждали настоящих свободных выборов по западному образцу – а потом позволили Лукашенко эти выборы у себя украсть.

Поэтому скажу так: я бы хотел еще раз узнать, что по телевизору показывают «Лебединое озеро», но особой эйфории бы не испытывал.

Знаете, я прожил уже немалую жизнь и хорошо помню, как, например, в 1964 году сняли Хрущева. Тогда у нас в Одессе появилось такое стихотворение:

Обос…сь на Европу,

Проявили слепоту

10 лет лизали ж…

Оказалось, что не ту.

Но народ не унывает,

Веселей вперед идет,

Наша партия родная

Ж… новую найдет.

Вот наша задача сейчас – в том, чтобы, если вдруг и произойдет это чудо под названием «инсульт», избежать такой ситуации.

- И как это сделать?

- Вспомнить о том, что ты человек и имеешь достоинство. Увидеть таких же людей вокруг себя. Суметь с этими людьми связаться, научиться действовать с ними заодно.

Людей из нашего оппозиционного лагеря я очень уважаю. Но пора перестать заниматься склоками и начать работать сообща, видеть главную цель.

А простым людям надо уже наконец перестать думать, что государство или Лукашенко что-то должны или могут сделать. Ребята, государство – это вы. Это мы с вами. Это все принадлежит нам. Только мы умеем зарабатывать деньги, а эти, кого вы называете властью – могут только воровать их и прятать по своим подвалам и офшорам. Мы имеем право менять их, когда захотим.

Перестаньте повторять вслед за чиновниками фразы о «государевых людях» и государственных деньгах. Это анахронизм времен французского короля Людовика, который говорил «государство – это я».

Государство – это не Лукашенко. Государственный аппарат – это нанятые нами чиновники, которых мы имеем право снять, убрать метлой, выкинуть их из Дроздов, проверив, что они там награбили. Лукашенко должен бояться не инсультов, а того, что его уберет народ.

Но сделать это можно только сообща. И никакие инсульты здесь не помогут. Поможет только объединение всех противников этой власти.