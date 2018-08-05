Жду теперь «Лебединое озеро» по всем каналам 14 Анатолий Санотенко, «Бобруйский курьер»

5.08.2018, 8:53

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Анатолий Санотенко

Фото: svaboda.org

«Концерт» будет по заявкам большинства белорусов.

Когда умер Брежнев – по радио и ТВ «давали» Бетховена, Моцарта, Чайковского, Рахманинова…

И – объявили в советских школах двухдневный траур, с двухдневными «выходными».

Когда через год умер Андропов – то же самое, только траур уже на один день.

Когда еще через год умер Черненко – концерт был, а вот траур в виде «выходных» – отменили, к неудовольствию советских школьников…

…Классическую музыку я люблю с детства, вот и ждал в последние дни «концерта по заявкам радиослушателей»… Но в «небесной канцелярии» что-то пока не срослось… Концерт временно отменен.

Вот так я не услышал ни Бетховена, ни Моцарта, ни Чайковского с Рахманиновым…

Жду теперь «Лебединое озеро» по всем каналам»… С каким-то «историческим» чувством жду.

Анатолий Санотенко, «Бобруйский курьер»