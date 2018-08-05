Жду теперь «Лебединое озеро» по всем каналам14
- Анатолий Санотенко, «Бобруйский курьер»
- 5.08.2018, 8:53
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«Концерт» будет по заявкам большинства белорусов.
Когда умер Брежнев – по радио и ТВ «давали» Бетховена, Моцарта, Чайковского, Рахманинова…
И – объявили в советских школах двухдневный траур, с двухдневными «выходными».
Когда через год умер Андропов – то же самое, только траур уже на один день.
Когда еще через год умер Черненко – концерт был, а вот траур в виде «выходных» – отменили, к неудовольствию советских школьников…
…Классическую музыку я люблю с детства, вот и ждал в последние дни «концерта по заявкам радиослушателей»… Но в «небесной канцелярии» что-то пока не срослось… Концерт временно отменен.
Вот так я не услышал ни Бетховена, ни Моцарта, ни Чайковского с Рахманиновым…
Жду теперь «Лебединое озеро» по всем каналам»… С каким-то «историческим» чувством жду.
Анатолий Санотенко, «Бобруйский курьер»