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Нацбанк начал новый этап «борьбы» с долларом в Беларуси

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  • 5.08.2018, 8:58
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Расчеты в валюте внутри страны будут максимально сокращены.

Нацбанк планирует максимально сократить присутствие валюты в расчетах внутри страны. Об этом председатель правления Нацбанка Павел Каллаур рассказал в интервью газете «Рэспубліка».

Он отметил одно из последних новшеств — изменения в Налоговый кодекс, согласно которым возможность уплаты любых налогов в валюте отменена почти полностью. Также ведется работа над изменениями в Гражданский кодекс — денежные обязательства в иностранной валюте будут возможны только тогда, когда расчеты в ней позволяет законодательство. А перечень случаев использования валюты во внутренних расчетах станет предельно узким.

Министерство финансов ограничит выпуск на белорусском рынке валютных облигаций и это будет касаться всех субъектов корпоративного сектора, в том числе банков.


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