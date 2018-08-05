Артем Милевский: «Брест за этот год достиг невероятных вершин в футболе 3 5.08.2018, 9:27

Артем Милевский

Но Марадона тут ни при причем.

Экс-форвард брестского «Динамо» Артем Милевский в интервью Tribuna.com поделился мнением о результатах, которых достиг клуб из города над Бугом в последнее время.

– Клуб «Динамо» и футбольный коллектив – для вас это две большие разницы?

– Честно говоря, не хочу говорить на эту тему. У меня до сих пор остался осадок. И я не хочу говорить и обсуждать клуб, говорить про что-то еще. Скажу лишь, что Брест за этот год достиг невероятных вершин в белорусском футболе. И пускай кто-то это попробует повторить, – сказал Милевский в беседе с Тарасом Щирым.

В 2017 году брестское «Динамо» выиграло Кубок Беларуси. В следующем сезоне «бело-синие» повторили это достижение, став первой командой дважды подряд завоевавшей трофей.

Кроме того, «Динамо» выиграло Суперкубок Беларуси-2018.