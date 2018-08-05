Как нужно готовиться к болезням диктаторов: инструкция для чиновников 4 5.08.2018, 9:42

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Тем более, за примерами далеко ходить не надо.

Белорусы очень недовольны тем, как бездарно отреагировали официальные СМИ очередной недуг Лукашенко, пишет телеграм-канал «Баста». Ну нельзя молчать в такое важное время! Ведь неведение порождает неправильные мысли у подотчетного населения содействует распространению вредных слухов. Мы решили помочь ближайшему окружению диктатора и рассказать о том, чем им обязательно стоит заняться в ближайшее время, учитывая состояние своего патрона. Тем более, за примерами далеко ходить не надо.

31 декабря 1979 года югославский диктатор Иосип Броз Тито обратился с новогодним поздравлением к народу не стоя, как обычно, а сидя. Этого хватило, чтобы по стране поползли слухи о болезни. Состояние здоровья Тито на самом деле было критическим. 3 января он был госпитализирован с диагнозом «закупоривание артерий в области бедер и голени». Дело в том, что диктатор выкуривал по 120 сигарет в день. Несмотря на диагноз, врачи заявили, что состояние Тито удовлетворительное и он проживет еще долгие годы, только ногу, наверное, придется ампутировать. Ну и подлечить чутка.

Именно в этот момент ближайшие друзья югославского правителя показали свою мудрость и дальновидность. Что с того, что проживет? А вдруг ошиблись врачи? Нет, так не пойдет, решили предусмотрительные соратники Тито.

И вот уже 5 января в Белграде состоялась сверхсекретная встреча зампредседателя парламента Югославии Драголюба Ставрева с руководителями государственных СМИ. Было решено детально — до мельчайших деталей - проработать план похорон Тито и их информационного обеспечения. Определились с адресом проведения церемонии, выделили автомобили, договорились даже о том, где какая камера должна стоять. Ведущего церемонии назначили. Никаких игр в молчанку, никакой самодеятельности, все расписано было по минутам.

Тито план не показали, скорей всего, пожалели старика. Но он бы ему понравился — диктатор любил размах и роскошь, а с этим соратники не подкачали.

Планы в социалистических странах было принято выполнять в срок, а то и перевыполнять. Неизвестно, что там решили с датой, но Тито не спешил. Диктатор ждал еще целых четыре месяца (крепкий мужик был, зарядку каждое утро делал) и умер во время операции (это совпадение) 4 мая 1980 года.

Вечером того же дня об этом сообщили жителям Югославии. Похороны Тито стали одним из самых масштабных мероприятий в стране — сотни тысяч плачущих, тысячи приглашенных — президенты, короли, принцы, цветы, сирены, траур и все такое.