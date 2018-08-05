Что изменилось в Армении спустя три месяца после революции 5.08.2018, 9:50

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Фото: epa/upg

Репортаж из обновленного Еревана.

Новая власть Армении отчаянно боится растерять кредит доверия воодушевленных революцией сограждан: в стране идут аресты и обыски у замешанных в преступлениях представителей прежней власти, пишет журнал Новое Время в своем репортаже из послереволюционной страны. Среди тех, кто попал под прицел - сразу два экс-президента.

Вернувшаяся надежда

Несколько месяцев назад ереванская студентка Наре Галамкарян собиралась покинуть родину: она мечтала об учебе и хорошей работе в благополучной европейской стране. За последние десять лет трехмиллионную Армению покинул каждый девятый ее житель.

После революции, прокатившейся по стране в апреле, Галамкарян передумала уезжать: она учится в столичном университете и летом подрабатывает продавцом в магазине органических продуктов. "Теперь, я думаю, есть надежда", - объясняет студентка свое решение остаться.

Несколько недель мирных протестов с требованием отставки Сержа Саргсяна, правившего страной последние десять лет, привели к тому, что он отошел от дел. Кресло премьер-министра занял лидер оппозиции, в прошлом журналист Никол Пашинян.

Никол Пашинян - премьер-министр Армении и лидер оппозиции, победившей в ходе весенней революции в стране

Фото: ЕРА

Среди прочего он гарантировал согражданам равенство всех и каждого перед законом, обещал борьбу с коррупцией и монополиями.

Одним из наиболее резонансных событий, убедивших граждан Армении в том, что страна действительно меняется, стал арест 28 июля Роберта Кочеряна, президента в 1998-2008 годах. Кочеряна обвиняют в причастности к трагическим событиям марта 2008 года, когда в результате жестокого разгона протеста в Ереване погибли десять человек.

Обыски и аресты идут в домах многих экс-чиновников и криминальных авторитетов, пользовавшихся неслыханными свободами при прежней власти. Не обошли вниманием и семью экс-президента Саргсяна: по обвинению в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов в розыск объявлены его брат и племянники. Проведены обыски в компаниях, связанных с еще одним братом Саргсяна, ведутся проверки в медицинском центре его свата, а также в ресторанном комплексе экс-главы его охраны.

"Сейчас в обществе эйфория", - констатирует Александр Искандарян, директор Института Кавказа

"Тех, кто воровал, кто не давал людям нормально жить, начинают ловить, чтобы вернуть то, что они украли", - говорит Сероб Шешаньян. Он продает арбузы в Ереване и, как и многие его соотечественники, верит в способность нового премьера привести страну к процветанию.

"Сейчас в обществе эйфория", - констатирует Александр Искандарян, директор Института Кавказа. Однако эксперт допускает, что к зиме рейтинг Пашиняна и его партии может снизиться, что, впрочем, не помешает ей получить около 80% мест в парламенте.

Досрочные парламентские выборы в Армении должны пройти не позднее весны 2019 года. И от того, с каким результатом придет к ним премьер и его сила, зависит его политическое будущее и, видимо, всей страны.

Сила закона

Тем временем новая власть меняет руководителей государственных структур, заставляет монополистов снижать цены на товары первой необходимости, в том числе сахар и мясо, создает комиссию для разработки поправок в Избирательный кодекс и инициирует антикоррупционные мероприятия, которые призваны вернуть в бюджет миллионы долларов.

Очисткой от коррупции государственных органов уже занялась новосозданная служба государственного контроля

Очисткой от коррупции государственных органов уже занялась новосозданная служба государственного контроля, которая заработала в Ереване в начале июля. Ее первое задание - изучение деятельности правительства Саргсяна. Хотя глава службы Давид Санасарян утверждает, что его ведомство, расследуя коррупционные схемы, не будет делать исключений и для представителей новой власти.

"У нас есть четкая договоренность с премьером, что передо мной не будет закрытых дверей", - подчеркивает чиновник.

И все же на данном этапе происходящее в Армении больше напоминает смену политических элит, чем борьбу с коррупцией, признают эксперты. И говорят о необходимости создания соответствующих институций - антикоррупционных прокуратуры и суда. Также среди первостепенных задач они называют сокращение бюрократии и диджитализацию государственных услуг. И на все это понадобится время.

Непаханое поле

В числе причин, которые привели Армению к революции, были проблемы с экономикой. За время правления Сержа Саргсяна рост ВВП страны замедлился с почти 13% в 2007 году до 3,5% в 2017‑м, а внешний долг вырос с $ 1 млрд до $ 6 млрд. За чертой бедности оказалась почти половина жителей, а уровень безработицы среди молодежи достиг 40%.

"Наша Армения очень хорошая страна: все есть, только работы нет", - сетует ереванец Шешаньян.

Житель Еревана Сероб Шешаньян пока еще верит в новую власть

Фото: ЕРА

Тем временем новый премьер уже назвал приоритетные отрасли для развития армянской экономики - это IТ, туризм и сельское хозяйство, где в будущем предполагается рост рабочих мест, причем экономика будет ориентирована на экспорт.

"IТ-отрасль в Армении набирает обороты, туризм тоже может принести пользу, а сельское хозяйство имеет серьезное значение для продовольственной безопасности Армении", - одобряет приоритеты правительства Левон Манукян, 40‑летний программист из Еревана.

По его словам, представителям IТ-сферы в Армении грех жаловаться: квалифицированные программисты получают около 600 тыс. драм ($ 1,3 тыс.), в то время как средняя зарплата в стране составляет около $ 400 - на $ 60 больше, чем в Украине. Причем между состоятельными армянами и бедняками зияет огромная пропасть, а уровень зарплат резко колеблется в зависимости от региона. Средняя пенсия здесь чуть ниже украинской: $ 84 против $ 93.

Искусство балансировать

Где армяне не ждут перемен, так это во внешней политике своей страны. "Эта революция уникальна тем, что по ее итогам мы не поссорились ни с Москвой, ни с Вашингтоном, ни с Брюсселем", - выделяет достижение своих сограждан Ашот Меликян, глава Комитета по защите свободы слова.

Новые власти неоднократно говорили об отсутствии внешнеполитического контекста своей революции и подчеркивали, что не планируют каких‑либо серьезных изменений в сфере международных отношений.

"Мы не думаем, что внешняя политика прошлых властей была идеальной, но не считаем, что одну ошибку можно исправить другой", - дипломатичен Рубен Рубинян, замминистра иностранных дел.

В конце июля Пашинян (на переднем плане) встретился в Санкт-Петербурге с коллегами из стран-членов Евразийского экономического союза

Фото: Getty Images

Внешняя политика Армении после революции выглядит так: Россия остается ее важнейшим стратегическим партнером, при этом страна намерена углублять сотрудничество с Европейским союзом в рамках подписанного в ноябре 2017 года Соглашения о партнерстве.

Проблема Нагорного Карабаха, ставшего эпицентром тлеющего конфликта между Арменией и Азербайджаном, тесные бизнес-связи с РФ и большая армянская диаспора в этой стране и на Западе не позволят новому правительству резко менять внешнеполитический курс, объясняют эксперты.

Сегодня из четырех границ Армении лишь две - с Ираном и Грузией - открыты для торговли. Географическая изоляция Армении, узкая экспортная база и всепроникающие монополии в важных секторах бизнеса делают ее особенно уязвимой при экономических проблемах в России, признают аналитики Центрального разведывательного управления США.

В то же время армяне осознают, что у России есть ряд инструментов влияния на их страну. В их числе российская военная база в Гюмри, российские же войска на границах, железная дорога в концессии у российской РЖД, монополия в энергетическом секторе Газпрома, а также агентура ФСБ по всей стране. Вместе с тем в Армении широко представлен российский бизнес: банк ВТБ и Росгосстрах, телеком-гиганты МТС и Билайн, сервисы Яндекс и другие. Однако если предыдущие власти боялись Россию, то новые нацелены строить равноправные отношения с этим государством, подчеркивают эксперты.

"Если не будет Армении, Россия потеряет Кавказ", - лаконично формулирует суть армянско-российских отношений политолог Арман Навасардян.

Завоевать голоса многих сограждан готовится к выборам команда Никола Пашиняна. Сейчас главное - не растерять кредит доверия, признают близкие к Пашиняну политики.

"Мы сейчас взяли 10 баллов из 10, и есть путь только вниз, - рассуждает Ален Симонян, депутат парламента Армении от фракции Елк. - Наша задача - не дать планке опуститься слишком низко".